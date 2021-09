Paganico in rivolta contro le 'acrobazie aeree' a Tassignano e del comune di Capannori

Altri articoli in Rubriche

martedì, 21 settembre 2021, 01:44

Quello della commessa è un lavoro che necessita di essere svolto con estrema preparazione e cortesia, da professionisti in possesso di specifiche competenze per il settore in cui operano

martedì, 21 settembre 2021, 01:40

Possiamo amarli o snobbarli, ma la realtà non cambia: i social, in particolare TikTok e Instagram, le piazze virtuali più frequentate da giovanissimi, dettano moda

lunedì, 20 settembre 2021, 23:28

In non poche scuole superiori di Lucca, durante le sessioni DAD sulla sicurezza (a.s. 2020-2021) tenute a studenti e insegnanti, è stato fatto passare dai responsabili della sicurezza che i DPI e le altre misure igienico-sanitarie valgono per tutte le aziende e le istituzioni scolastiche e parascolastiche...

lunedì, 20 settembre 2021, 23:22

Oggi qualche risposta l’abbiamo avuta da parte del Rettore della Cattedrale, Monsignor Marco Gragnani, ma la prima domanda che doverosamente ci poniamo è naturalmente anche la più scontata: perché fino ad ora nessun ente religioso o politico, aveva reso pubblico questo problema?

lunedì, 20 settembre 2021, 09:16

Il foglio rosa, che precede il rilascio della patente vera e propria, è una tappa attraverso cui sono passati tutti i patentati, poi: che non tutti i fogli rosa poi si convertano in patenti, questo è un altro paio di maniche

venerdì, 17 settembre 2021, 19:45

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera di Giuseppe Nardi, cittadino di Torre in Valfreddana, che si chiede a quando l'aggiudicazione e l'inizio dei lavori per il ponte sul Serchio