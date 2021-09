Rubriche : lettere alla gazzetta



"Ponte sul Serchio, a quando l'inizio dei lavori?"

venerdì, 17 settembre 2021, 19:45

di giuseppe nardi

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera di Giuseppe Nardi, cittadino di Torre in Valfreddana, che si chiede a quando l'aggiudicazione e l'inizio dei lavori per il ponte sul Serchio:

"Al Sig. Presidente della Provincia di Lucca



Gradirei sapere se la Commissione giudicatrice - prevista in merito - ha provveduto ad aggiudicare i lavori di realizzazione del Ponte sul Serchio.



Non si sa più nulla eppure su quest'opera, estremamente importante la cui realizzazione è attesa da oltre trent'anni - si dovrebbe tenere informata in modo puntuale e dettagliato l'opinione pubblica lucchese.



Occorre dunque porre fine a questa annosa e travagliata vicenda: eppure i finanziamenti (lievitati ad oggi a ben € 19.700.000 ) nonostante i continui rinvii nel tempo - anno dopo anno - risultano ancora disponibili (€. 14.450.000 dal Ministero Infrastrutture - € 550.000 dalla Regione Toscana - € 4.700.000 dalla Provincia di Lucca mediante mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti).



Ma come si può accettare questa palese e persistente incapacità nella gestione di questo problema?



E' veramente assurdo non essere in grado di utilizzare queste risorse?

Ringrazio della cortese attenzione e porgo distinti saluti".