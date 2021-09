Rubriche



Qual è l'assicurazione moto più conveniente

mercoledì, 8 settembre 2021, 18:14

Un preventivo assicurazione moto è senza dubbio un buon sistema per individuare l’assicurazione moto più conveniente, ma poiché tutte le compagnie assicurative che trattano il ramo RCA prevedono anche il segmento relativo alle moto, una singola richiesta per ciascuna compagnia sarebbe un’operazione davvero onerosa. Da questo punto di vista un grande aiuto può venire dai comparatori di preventivi. I comparatori registrano i dati inseriti e successivamente propongono una lista tra cui scegliere quello ritenuto più confacente alle proprie esigenze.

Chi è focalizzato esclusivamente sul risparmio sarà propenso a scegliere il preventivo assicurazione moto più economico, ma non è detto che quello più economico sia necessariamente il più conveniente, occorre valutare con attenzione i servizi che vengono erogati in cambio del premio richiesto. Ci sono diversi comparatori privati, legati cioè a portali commerciali, ma esiste anche un preventivatore pubblico fornito direttamente dall’IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni. I dati da inserire sono pochi e se si è in possesso della targa della moto che si intende assicurare, allora la procedura si snellisce ulteriormente poiché i dati del mezzo verranno, grazie alla targa, prelevati automaticamente dall’ACI.

In definitiva, quali caratteristiche deve avere una polizza assicurazione moto per essere definita conveniente o la più conveniente?

Primariamente deve consentire di scegliere in base all’utilizzo. Un utente che usa le due ruote deve poter scegliere anche un contratto “sospendibile”, che può essere sospeso in un dato periodo dell’anno, solitamente quello più freddo. Tutto questo con buona pace dei centauri DOC che individuano il vero motociclista in chi usa la moto tutto l’anno, anche nei periodi freddi.

Altro elemento fondamentale per valutare un’assicurazione moto come conveniente riguarda l’assistenza, la possibilità di avere a disposizione un customer care sempre operativo che, in base alle esigenze, può inviare rapidamente in soccorso, in caso di guasto o di sinistro, un’officina mobile o un mezzo di soccorso adatto al trasporto, nel caso in cui la moto fosse in impossibilitata di muoversi.

Un’assicurazione moto conveniente, infine, deve contemplare, tra i benefici, anche la tutela legale, coprendo, se necessario, anche le spese legali per eventuali procedimenti civili o penali relativamente al mezzo assicurato.

