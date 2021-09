Rubriche : lettere alla gazzetta



Quando le bufale marciano in DAD...

lunedì, 20 settembre 2021, 23:28

di davide suraci

Caro direttore,

in non poche scuole superiori di Lucca, durante le sessioni DAD sulla sicurezza (a.s. 2020-2021) tenute a studenti e insegnanti, è stato fatto passare dai responsabili della sicurezza che i DPI e le altre misure igienico-sanitarie valgono per tutte le aziende e le istituzioni scolastiche e parascolastiche...

La presunta pandemia è stata fatta passare come rischio biologico legato all'ambiente di lavoro... E ci hanno creduto tutti, studenti, genitori e insegnanti (con il benestare dei dirigenti scolastici), sottolineando il fatto che "non esistono cure e che il vaccino è l'unico mezzo di prevenzione"...

Signori in che mani è ancora la scuola pubblica... Il lavaggio del cervello sta continuando anche adesso dalle scuole materne in su...

Ve lo scrivo da insegnante in pensione che sta combattendo da un decennio contro questa deriva autoritaria.