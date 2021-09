Rubriche



Tabù per alcuni: 5 miti che possono distruggere una bella storia d'amore

giovedì, 30 settembre 2021, 13:37

Nessuno sa cosa sia una relazione ideale, ma possiamo dire con sicurezza cosa può distruggerla: non parlare del tuo ex, non litigare mai, arrossire quando si tratta di un giocattolo sessuale - giocando con queste regole, non puoi migliorare, ma solo distruggere una relazione. Stiamo parlando di standard generalmente accettati che è giunto il momento di rivedere. Oggi, ti diremo in cosa puoi smettere di credere e in quali miti è ora di sfatare.

Sul ex partner - nessuna parola!

Ma perché, se questo fa parte della tua vita? È perfettamente naturale parlare di ciò che ti è successo una volta - inoltre, nascondendo deliberatamente il tuo passato, dimostri che ha ancora potere su di te. È inoltre necessario astenersi dai confronti, sia per il peggio che per il meglio. Evita (o meglio "dimentica") le parole: "Quando ero con lui/lei, faceva sempre questo, ma tu non l'hai mai fatto". Ogni persona è individuale e ognuno ha il suo modo di dimostrare il suo amore.

I giocattoli sessuali sono usati solo da partner malvagi

I vantaggi dell'utilizzo di un giocattolo sessuale https://makeup.it/categorys/732162/ sono enormi. L'uso può ravvivare e portare un po' di divertimento nella vostra vita sessuale.

Questo “accessorio” ti farà sentire bene, migliorerà anche la circolazione e ti allevierà dai fattori di "benessere" durante l'orgasmo. Può anche aumentare il tono e l'elasticità delle pareti vaginali e facilitare il rilascio di perdite vaginali. I giocattoli maschili possono aiutare a migliorare la funzione erettile, offrendo una varietà di stimoli sessuali che non sono possibili durante il sesso penetrativo. Usare un giocattolo sessuale può essere un grande piacere per entrambi se la penetrazione non è possibile. Molte coppie non sono in grado di fare sesso a causa di problemi fisici o emotivi, quindi l'uso di un giocattolo sessuale può essere d'aiuto.

Le coppie felici non litigano mai

Le relazioni sono costruite su conversazioni, desideri e opinioni, che in modo naturale possono portare a controversie e chiarimenti. Certo, non intendiamo violenza e risse quotidiane, ma liti sul colore delle tende o un film per il fine settimana sono una questione di vita quotidiana e più che normale. Inoltre, la “tranquillità” di solito nasconde indifferenza, odio, e antipatia.

Una relazione difficile, ambigua e confusa fin dall'inizio è una prova della forza del vostro amore

Se nella vostra relazione inizia un vortice incredibile e un'assurdità di emozioni, decidi: entri in questa esperienza? Nessuno può impedirti di fare una scelta. Devi solo pensare bene - se un frutto inizia a marcire - pensi che diventerà più fresco, o questo "marciume" lo distruggerà completamente?

Se non è geloso/a - non mi ama

Molti di noi potrebbero pensare che un po' di gelosia rafforzi la relazione, ma non è così. Gli psicologi notano che anche una debole gelosia porta a litigi e rafforza il controllo dei partner l'uno sull'altro. Se pensi che la gelosia nasca perché ami una persona e non vuoi perderla, ti sbagli - più spesso deriva dall'insicurezza. Per giustificarsi, una persona inizia a cercare qualcosa di inaccettabile nel suo partner. Se provi anche deboli impulsi di gelosia, cerca di esprimere i tuoi sentimenti così come sono (senza isteriche e frasi "Non mi ami più!"). Questo è l'unico modo per mantenere una relazione lunga e felice!