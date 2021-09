Rubriche : lettere alla gazzetta



"Tolleranza zero dei vigili urbani nei confronti della sosta dei residenti in centro"

mercoledì, 8 settembre 2021, 20:57

di Pietro Galeone

Bell'intervento polemico, ma giusto e logico da parte dell'avvocato Galeone nei confronti dell'amministrazione Tambellini che usa il pugno di ferro nei confronti dei residenti che parcheggiano fuori dagli stalli gialli anche senza intralciare la circolazione:

In quest'ultimo mese stiamo assistendo a una vera e propria "tolleranza zero" dei vigili urbani nei confronti della sosta dei residenti in centro città. Se prima, pur in presenza di cartellonistica di divieto, veniva sostanzialmente applicato il criterio "parcheggia pure fuori dagli stalli, ma senza costituire intralcio", oggi nulla viene perdonato al cittadino.

Eppure, è di palmare evidenza che il numero di residenti e di permessi è fortemente aumentato, a fronte di una diminuzione degli stalli a loro riservati. Dunque, parcheggiare fuori dagli stalli, non è sinonimo di indisciplina o di mancanza di buona volontà, ma solo una triste necessità. I latini dicevano, appunto, "ad impossibilia nemo tenetur" ovvero nessuno è tenuto a fare l'impossibile.

Ma il Comune, pur cosciente dell'esiguo numero degli stalli e di una errata politica di rilascio permessi, ha identificato nella sosta fuori dagli stalli dei residenti il problema principale della nostra città. Non la sporcizia delle strade o i vicoli maleodoranti, non le biciclette o i risciò che sfrecciano in Fillungo, non gli stranieri che parcheggiano ovunque. Ma, evidentemente, chi ci amministra vive in un'altra città.