"Una processione di S. Croce da dimenticare, una vera e propria umiliazione... Meglio non farla"

martedì, 14 settembre 2021, 23:34

Andare a vivere in Inghilterra è un’idea che hanno in molti, anche perché è uno dei paesi più famosi del mondo per la cultura esportata e per la lingua. Dopo la Brexit, però, molte cose sono cambiate

martedì, 14 settembre 2021, 16:24

Riceviamo e pubblichiamo il messaggio al mondo della scuola (dirigenti scolastici, studenti e famiglie, personale docente e non docente) scritto dall’arcivescovo Paolo Giulietti in occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico

martedì, 14 settembre 2021, 11:43

Nell’ultimo periodo molte persone scelgono il comfort al posto di fare un’attività al’aperto, come ad esempio un’uscita in natura oppure praticare uno sport. Questo è dato anche dall’innovazione della tecnologia che ti offre la possibilità di fare le cose in casa piuttosto che fuori

martedì, 14 settembre 2021, 10:17

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa segnalazione di Andrea Landi in merito ai lavori sulla Sarzanese e al pericolo degli scalini anche in vista dell'apertura delle scuole

lunedì, 13 settembre 2021, 02:43

Il servizio farmaceutico notturno è un servizio emergenziale al quale rivolgersi per l’approvvigionamento di farmaci e altri articoli sanitari urgenti

sabato, 11 settembre 2021, 11:09

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di Fabiano D'Arrigo in cui si denuncia l'ennesima discarica in via della Stazione a Nozzano