A due a due fino a quando non diventano dispari: sono gli schiaffi che rischia di prendere il centrodestra alle elezioni

sabato, 2 ottobre 2021, 00:33

di francesco pellati

Caro direttore,

Si dice “la quiete prima della tempesta”: non pare il caso in questi giorni.

Tutto il cdx soffre di previsioni negative per le prossime elezioni amministrative.

Il 4 ottobre le previsioni diventeranno numeri veri con cui fare i conti nella coalizione e nei singoli partiti. Infatti il 4 ottobre saranno espressi i voti al singolo partito che non cambieranno con i ballottaggi che sono altra vicenda riguardante negoziati fra candidati e partiti per convergere sul singolo attore rimasto in gara, non toccano i voti del 4 ottobre.

La situazione è quasi kafkiana: il cdx ha la maggioranza del consenso degli italiani, peraltro in ulteriore crescita, ma perde in modo clamoroso le elezioni comunali che nella migliore previsione si chiuderebbero 4 a 1 con la sola Torino conquistata, nella peggiore 5 a 0: cappotto.

Senza dimenticare tuttavia che già oggi i 5 comuni capoluoghi sono governati da giunte di sinistra o peggio grilline. Se poi allarghiamo il discorso ai comuni minori i risultati si profilano ancora più deludenti per il cdx.

Anche il risultato delle regionali calabresi sembrerebbe conteso. È un elemento politico importante perché in Calabria PD e M5S sperimentano il loro matrimonio politico, così caro a Letta.

È opinione condivisa che i cattivi risultati siano conseguenza della debolezza dei candidati sindaci e conseguenti liste di cdx, presentati per di più all’ultimo momento.

Chi è minimamente intrigato di politica sa bene che più il candidato è civico più tempo ha bisogno per coordinare e coordinarsi con le anime dei partiti che lo sostengono e con le istanze del civismo di cui è espressione. Se poi il candidato è persona pur di alto profilo ma poco noto alla gran parte degli elettori, il tempo necessario per farlo conoscere si dilata.

Condivido l’ipotesi che con Albertini o Moratti, Milano tornava al cdx, lo stesso vale per Bertolaso a Roma (e sarebbero state amministrate molto bene!).

Anche Salvini a Milano e Meloni a Roma potevano essere vincenti: ma i partiti sembrano restii a proporre un candidato politico, anche se qualche volta ne dispongono. Non si capisce se dipenda dalla indisponibilità dell’eventuale candidato/candidata o dipenda da altri motivi a me ignoti. Alla fine, vittorie a portata di mano vanificate da esigenze personali o da “dispetti” reciproci.

Per citare Esopo, “O muthos deloi oti”, cioè “la favola insegna che” le vicende personali interne ai partiti del cdx o la “dialettica” dei loro rapporti, dilatano i tempi, sono oggetto di contese che poco riguardano la corretta scelta del candidato, e si concludono con la perdita di Comuni politicamente schierati col cdx, scegliendo candidati “civici” (nel senso di esterni alla nomenclatura dei partiti) cui neanche dare il tempo di farsi conoscere (nel bene e nel male!).

Lo scrivo sulla Gazzetta perché Lucca, se non sta attenta, potrebbe diventare un caso di scuola, pur avendo, a proposito di candidati politici, più di un nome da proporre agli elettori.