Appello disperato: "La banca ha venduto il mio mutuo a una società che non vuole più farmi credito e io fra poco sarò in mezzo alla strada"

martedì, 26 ottobre 2021, 18:25

di brunello giuntini

Sono costretto a rivolgermi alla vostra attenzione perché non riesco a risolvere la mia situazione che Vi segnalai già nel novembre 2019 e che è connessa ad un mutuo contratto con l’allora Cassa di Risparmio di Lucca

Dopo tale segnalazione ed i Vostri interventi fui contattato dal Banco B.P.M., successore della Cassa, per trovare una soluzione, tuttavia, malgrado molteplici promesse, non c’è stata alcuna conclusione e ciò perché il Banco B.P.M. ha ceduto il mio debito alla Red Sea: questa rifiuta le mie offerte e prosegue nell’esecuzione immobiliare che presto si concluderà (nella udienza programmata per il 18/11/2021) con la vendita della mia casa e che mi obbligherà a vivere sotto i ponti, assieme alla mia numerosa famiglia.

Ho cercato di far sospendere l’esecuzione, ma il Tribunale ha respinto la mia richiesta.

In effetti, a seguito di dolorose vicende personali, la perdita del lavoro, un grave infarto – poi la morte di mio padre e di mia sorella – non ero riuscito a pagare tutte le rate del debito, ma l’allora Cassa di Risparmio di Lucca mi aveva concesso di estinguerlo con pagamenti rateali che ho puntualmente eseguito per due anni. Dopo tali pagamenti mi era stata assicurata un’ulteriore dilazione. Tuttavia la Red Sea, cessionaria del credito vantato dalla Cassa nei miei confronti, si rifiuta ostinatamente di adempiere a quanto la Cassa mi aveva promesso e si era impregnata con documento scritto, e cioè che se avessi effettuato puntualmente i primi pagamenti dilazionati me ne avrebbe concessi di ulteriori.

E’ tuttavia una situazione kafkiana perché io voglio estinguere il mio debito, compatibilmente con le mie disponibilità, ma il creditore (Red Sea cessionario) si rifiuta di trattare un’ulteriore dilazione ed io non capisco il perché: Red Sea afferma di essere subentrata in tutti i diritti del credito ceduto ed allora non è succeduta anche negli obblighi?

Presto la mia casa verrà venduta ed ha un valore che supera di molto il mio debito residuo, eppure esiste una Legge che consente ai debitori esecutati di ottenere un nuovo mutuo a pagare secondo le proprie possibilità, specie quando il debito è abbondantemente garantito dall’ipoteca esistente sull’immobile esecutato e si tratta dell’unica e primaria abitazione.

Mi rivolgo a Voi perché non so più cosa fare e la perdita della casa mi provocherà un dolore così grande che temo di non poter sopportare, solo in Vostro intervento, portando la mia situazione a conoscenza pubblica, potrà determinare Red Sea ad adempiere a quanto a suo tempo la Cassa si era obbligata.