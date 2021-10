Rubriche



Coltivazione indoor e legale di cannabis legale

sabato, 30 ottobre 2021, 14:49

La coltivazione di marijuana potrebbe rivelarsi – per i consumatori medi – una scelta ideale per avere dei raccolti regolari durante il corso dell’anno, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche e da fattori esterni che potrebbero compromettere la crescita della pianta di cannabis.

Come si può immaginare, si fa riferimento alla sola coltivazione di canapa light, come quella prodotta da canapafarm.eu, uno dei maggiori coltivatori e rivenditori autorizzati di canapa light biologica in Italia. La canapa legale si distingue chimicamente da quella illegale (a concentrazione di THC superiore allo 0,6%) per un suo più elevato tasso di CBD; nel caso in cui si desideri coltivare indoor piante di cannabis femminizzate THC, non va superato il totale di quattro piantine, restando fermo comunque il limite della scelta alle sole varietà approvate a livello europeo (i loro semi non devono dunque avere una concentrazione di THC superiore allo 0,2%); dall’altro lato, resta valida la norma di conservare i cartellini delle sementi acquistate e le relative fatture per un periodo minimo di dodici mesi, per arrivare preparati a eventuali controlli delle forze dell’ordine. Quantità e utilizzi non normati dalla legge, equivalgono alla sua infrazione.

La coltivazione indoor di cannabis legale resta, comunque, una valida soluzione per allontanarsi dal mercato da strada illegale e ha delle ricadute positive sulla società nel suo complesso, nonché sul consumatore, che avrà perfetta cognizione della produzione di marijuana consumata, senza sorprese sulla sua composizione chimica e sui suoi effetti. Una maggiore tutela della propria privacy e un migliore senso di responsabilità per la cura di un raccolto che dipende unicamente dalle abilità del consumatore, infine, arricchiscono la serie di vantaggi che derivano dalla coltivazione privata di cannabis.

Coltivazione indoor di marijuana legale

In assenza di soluzioni e spazi ideali alla coltivazione, la soluzione è l’acquisto di una grow box o greenhouse, ossia una scatola pensata proprio per le coltivazioni indoor di piante di diverso tipo e oggi molto diffusa per le colture indoor di marijuana light. Pratici da allestire in vari ambienti della casa, i grow box possono essere trovati in varie forme e dimensioni, adattandosi dunque a qualsiasi stanza o angolo: la possibilità di costruirli con un po’ di sano fai-da-te e strumenti veramente facili da procurare rende questa soluzione l’ideale per avviare una coltivazione unendo efficienza e risparmio.

Scelto lo spazio domestico dove allestire la coltivazione, sono necessarie le giuste tecnologie e i migliori strumenti per favorire la crescita delle piante. Ad esempio, data la necessità di controllare e mantenere costante la temperatura nell’ambiente di coltura, è opportuno utilizzare un termometro; allo stesso tempo, forbici e cesoie sono molto adoperate per favorire la crescita delle sole foglie più grandi. Esistono, poi, dei sistemi di illuminazione che possono essere collegati a timer digitali, così da attivarsi solo in determinati momenti della giornata, ottimizzando l’ambiente per la corretta crescita della cannabis.

Sono spesso usati anche dei paletti da giardino, così da poter sostenere i rami e le foglie più grandi e pesanti e da applicare con l’opportuno filo da giardinaggio: questi e molti altri sono gli strumenti che possono essere trovati in kit di giardinaggio, dai più generici a quelli specifici, con l’aggiunta di nutrienti adatti allo sviluppo dei raccolti.

I parametri e le varietà da coltivare

Gli strumenti da utilizzare e l’ambiente in cui collocare la coltivazione indoor rappresentano delle scelte essenziali per la riuscita del raccolto. Questa valutazione va fatta con attenzione, perché da essa dipendono dei parametri che sono letteralmente vitali per la coltura della marijuana.

Tra questi, la luce e l’acqua sono gli elementi che sono più direttamente connessi alla vita della pianta; i nutrienti e il terreno stesso in cui essi vengono impiantati sono da tenere sempre sott’occhio, così come delle variabili prettamente ambientali, come la temperatura, l’umidità della stanza o della grow box e, infine, la ventilazione.

Questi strumenti e accorgimenti, dunque, permettono di coltivare indoor anche le varietà di cannabis che, solitamente, richiedono una coltivazione outdoor: tuttavia, queste ultime varietà di marijuana tendono ad adattarsi meno a un ambiente chiuso, mostrando dunque una crescita migliore e un raccolto più nutrito se mantenute e coltivate all’aperto (complice anche la luce naturale del sole).

Inoltre, i principianti potrebbero preferire delle varietà più semplici da coltivare, come quelle più piccole che fioriscono prima (adatte anche alla coltura in spazi più limitati). I coltivatori abituali, invece, possono dedicare spazi più grandi alla coltivazione indoor di cannabis legale, puntando sulla varietà indica così come su quella sativa (che ha tempi di fioritura e dimensioni complessive maggiori). Gli esperti, infine, possono ricorrere anche a tecniche di potatura e diversificare le varietà scelte, per migliorare il raccolto complessivo e avere una produzione regolare di marijuana light.