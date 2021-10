Rubriche : lettere alla gazzetta



"Discarica a Nozzano Castello, combattere il degrado"

martedì, 26 ottobre 2021, 18:42

di fabiano d'arrigo

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera del professor Fabiano D'Arrigo che denuncia il degrado nel territorio e sollecita l'amministrazione comunale ad intervenire:



"Il degrado del territorio è difficile da combattere: i rifiuti continuano ad essere abbandonati dove capita e così si formano discariche: nella foto una discarica a Nozzano Castello in via di Filettole presso il ponte Cataratte; le scritte vandaliche ricoprono i muri cittadini.



Il decoro urbano, al di là degli appelli generici per una bellezza e per una valorizzazione ambientale, è a rischio anche per un altro motivo.



Nel centro storico di Lucca così come nei paesi periferici, da Nozzano Castello a Montuolo e a Ponte a Moriano, penzolano sugli edifici privati e pubblici i cavi aerei elettrici e telefonici. Inoltre in diversi attraversamenti stradali e lungo molti pali i cavi non sono più serrati dalle fascette e restano pendenti. Infine nelle campagne permangono tralicci dismessi.



Anche gli attuali interventi di estensione della fibra ottica aggravano la situazione, venendo i nuovi cavi collocati senza preoccuparsi troppo dell'impatto ambientale e del decoro urbano.

Tutto ciò evidenzia un'incompiutezza, una provvisorietà, una mancanza di gusto estetico (caratteristiche presenti, purtroppo, nella nostra società postmoderna) da parte degli enti realizzatori interessati, per lo più, a minimizzare le spese e massimizzare i profitti.



L'Amministrazione Comunale di Lucca, vista la difficoltà dei cittadini a connettersi con gli enti Edistribuzione e Tim, dovrebbe predisporre un piano ed attivarsi per chiedere a tali enti interventi riparatori e manutentivi dell'esistente, nonché imporre l'interramento obbligatorio dei nuovi impianti compresa la rete della fibra ottica.



Il decoro urbano, così, ne guadagnerebbe con un piccolo aggravio di spesa".