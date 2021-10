Rubriche : la lanterna



Dove è il pericolo fascista lo sa solo la Sinistra: noi non ci crediamo!

mercoledì, 13 ottobre 2021, 00:51

di francesco pellati

Caro direttore,

siamo entrambi uomini liberi, quelli del cartesiano “cogito ergo sum” da te citato.

In parziale dissenso da te: bene le legittime e pacifiche dimostrazioni anti vaccino e green pass, come per esempio a Lucca. Il diritto a dire e a difendere anche pubblicamente la propria opinione non è solo garantito dalla Costituzione Italiana (quella famosa per essere “la più bella del mondo”!) ma è uno dei cardini su cui si fonda la nostra civiltà.

Proprio per questo ogni degenerazione è da deprecare, prima di tutto perché trasforma la legittimità del dissenso in violenza che ha ben diversi scopi: quelli della destabilizzazione del sistema che peraltro garantisce la libera espressione, anche pubblica, delle proprie opinioni.

Tu citi il brutto periodo 1919/21 che precedette l’avvento del Fascismo, citi il vate D’Annunzio (il Cagoia Giolitti), a me non pare che – per fortuna – siamo a quel punto: allora la maggior parte degli italiani era davvero stufa delle degenerazioni violente della sinistra sindacalista e rivoluzionaria da una parte e, dall’altra parte, dello squadrismo fascista che rispondeva colpo su colpo rendendo difficile la vita quotidiana di tutti: un confronto violento e giornaliero, nelle campagne e nelle città. Un confronto ideologico senza capacità di trovare una mediazione.

Ne nacque il Fascismo, regime autoritario, e da quel momento anche le legittime manifestazioni di piazza furono vietate. Come del resto avveniva in Russia dall’avvento del comunismo sovietico e dopo in Germania con l’avvento del nazismo, entrambi orrendi regimi totalitari. Come avviene tuttora in Cina, in Corea del Nord, in Venezuela, insomma dovunque il comunismo è al governo. Per non parlare di Talebani, Imam iraniani, e ogni altro Paese a governo islamico: la sharia molto prima della libertà.

Spero che non arriveremo a quel punto: si verificherebbe quello che tu temi, la feroce repressione di chi non la pensa (cogito!) come vuole il regime ideologico o teocratico.

La violenza gratuita con cui un gruppo di fanatici, a torso nudo, rappresentanti Forza Nuova hanno inquinato le legittime sfilate anti vax e anti green pass, dà modo alla cinica sinistra di agitare lo spettro dell’antifascismo, ben sapendo che Forza Nuova vale lo 0.15% in Italia e lo 0.12% in Toscana!

Dove è il pericolo fascista lo sanno solo loro.

Tenuto conto che uno dei capi delle violenze romane ha al polso nientemeno che il braccialetto elettronico che ne segnala i movimenti a polizia e carabinieri, c’è da chiedersi: il Ministero dell’Interno non ne sapeva nulla oppure era al corrente e ha lasciato fare proprio per arrivare a questa situazione?

Nel primo caso la responsabilità va cercata nella scarsa competenza del ministro dell’Interno, nel secondo caso il complottismo va cercato in casa, senza scomodare le multinazionali del farmaco o le cupole internazionali: fatto sta che il tutto è successo a meno di una settimana dai ballottaggi romani e chi ne fa le spese è il cdx, il Suslov nostrano, al secolo Enrico Letta, spara a zero sul pericolo neofascista, con i cori di accompagnamento dei giornaloni. Uno per tutti: l’articolo urticante di Massimo Giannini su “la Stampa”: in definitiva Giannini indica la via: il cdx e in particolare FdI (in ascesa di consenso) da righettizzare fuori dall’arco costituzionale, nel nostalgico linguaggio dei democratici di sinistra: “fascisti, carogne, tornate nelle fogne”.

Fatto sta che quando gli eroi dei Centri sociali sfasciano vetrine e demoliscono automobili, non c’è alcun Giannini che esprima il terrore del neo comunismo, con l’obbligo a dissociarsi dei partiti di sinistra o il loro ostracismo. I centri sociali valgono per violenza e per consenso grosso modo come Forza Nuova, ma hanno il “green pass” politico, quello che rilascia la sinistra: sono soprattutto espressione di “disagio sociale”, nessun pericolo per l’itala democrazia.

Questo è un complotto che a me convince molto di più di quelli quasi onirici delle Big Pharma e delle cupole globali. A ma pare un complotto casereccio.

Infine il tuo appello al “no pasaran” della “passionaria” del comunismo spagnolo Dolores Ibarruri, appello che trovavano scritto sui muri le truppe di Francisco Franco dopo essere passate.

Ma se, per “non passare”, gli eroi tuoi e dei no vax / no green pass, sono quelli di Forza Nuova, andrai poco lontano: e comunque non sono i miei eroi. Restano dei violenti senza ragione e senza giustificazione, per di più alleati di fatto con le sinistre che tutto utilizzano pur di fermare il consenso al cdx.

Io non ci sto e ti prego di non starci neanche tu!