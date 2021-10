Rubriche



I genitori insorgono: "Nostra figlia non doveva essere bocciata, contro di lei una ingiustizia che ci costringe a rivolgerci ad un avvocato"

sabato, 9 ottobre 2021, 19:14

L'involontaria protagonista di questa storia tutt'altro che isolata, è una studentessa del primo anno di un istituto superiore della nostra città che, a giugno 2021, è stata rimandata a settembre con tre materie. Per carità, plausibile se sei uno studente che non ha voglia di fare granché, ma non per chi non solo si è sempre dannato l'anima e anche la mente per cercare di andare bene, ma che, complici anche i genitori, ha trascorso l'estate a fare ripetizioni a raffica per riparare. E questo, con una spesa notevole, senza che la scuola, come dovrebbe, invece, avesse predisposto quei famosi percorsi personalizzati di recupero che avrebbero aiutato chi si fosse trovato in difficoltà.



Ma andiamo con ordine. Alla fine del primo quadrimestre i genitori della studentessa si sono recati all'istituto per parlare con la dirigente scolastica e cercare di capire se i problemi che aveva la figlia, normalmente molto ligia e attenta in tutte le materie, in due di queste, derivavano da oggettiva difficoltà della ragazza o se, al contrario, c'era qualcos'altro che non dipendeva da lei.



"L'aiuto è stato pari a zero - racconta la madre della ragazza - e noi siamo usciti dal colloquio allibiti e sconcertati dato che la dirigente, dopo aver visto i voti di nostra figlia, aveva detto che non c'era assolutamente da preoccuparsi perché andava bene. Da notare che su 18 ragazzi 13 avevano problemi con le medesime due materie. Andando avanti nell'anno, l'attenzione di nostra figlia è stata assorbita completamente da queste due materie cosa di cui non eravamo affatto soddisfatti perché non l'avevamo mandata in questa scuola per esaurirsi e stressarsi, ma godere del pieno e sereno apprendimento di tutte le materie".



Gli studenti della scuola erano entrati in dad a ottobre 2020 e ne sono usciti soltanto nella primavera di quest'anno.



"Durante il secondo quadrimestre - continua la mamma - abbiamo sempre chiesto aiuto a tutti i professori sottolineando lo stress psico-fisico della ragazza perché persino a educazione fisica venivano effettuate verifiche. I professori condividevano il nostro allarmismo, ma tutto finiva lì. Le due docenti delle materie in oggetto si limitavano a dire che nostra figlia andava male mentre poi abbiamo scoperto che la scuola avrebbe dovuto fare dei percorsi mirati e non delegare tutto alla famiglia con recuperi di lezioni private che non tutti si possono permettere".



"Arriviamo così a maggio 2021 - continua la madre - quando, durante una lezione di un'altra materia, la ragazza viene portata ad esempio di bravura e impegno. La stessa professoressa, però, due giorni dopo, le consigliò, dopo averla presa da una parte, di cambiare scuola. Com'è possibile ci chiediamo noi? Al successivo colloquio ci fu detto che avremmo dovuto stare tranquilli e che nostra figlia avrebbe rimediato essendo brava. Purtroppo non paghi dell'esperienza con la dirigente scolastica, abbiamo avuto un ulteriore confronto con la stessa finito in maniera burrascosa. Siamo convinti che proprio questa discussione accesa sia stata riferita alla professoressa e che il confronto collaborativo scuola-famiglia per il benessere della ragazza sia finito in una guerra dove a rimetterci è stata solo lei rimandata in tre materie e bocciata spietatamente e crudelmente a settembre".



La famiglia della studentessa, a questo punto, ha voluto andare a fondo e ha chiesto e ottenuto l'accesso agli atti. "Da essi - spiega la madre - sono venuti alla luce fatti a nostro avviso molto gravi. Per bocciarla sono state coinvolte professoresse con cui lei aveva votazioni più che sufficienti durante tutto l'anno scolastico. Perché nessuno risponde alle nostre Pec con cui chiediamo giustizia? Perché dobbiamo rivolgerci a un giornale per poter essere ascoltati? E ad un avvocato per far valere le nostre ragioni? Le scuole devono proteggere i ragazzi volenterosi e con voglia e curiosità di sapere. Non sono tutti geni e ci sono ragazzi normali come nostra figlia con famiglie che chiedono confronti civili eper questo non devono essere 'bastonate'.