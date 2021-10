Rubriche : lettere alla gazzetta



"Lucca strapiena, il rischio di focolaio per il Comics non esiste?"

sabato, 30 ottobre 2021, 17:45

di comitato scuola consapevole toscana

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera del Comitato Scuola Consapevole Toscana, formatosi all'inizio di questo anno scolastico, rappresentativo di alcune centinaia di persone, tra insegnanti e personale scolastico:

"Già nel primo giorno di Lucca Comics la città era strapiena di gente. Ne siamo contenti: la cultura, lo svago, l’economia devono ripartire. Ma avete provato a fare un giro in città? Ci sono fiumane di persone che provengono da tutta Italia e non solo, la maggior parte molto tranquilla, spensierata e senza mascherina, non sembra proprio di vivere in una terribile emergenza sanitaria!



Niente in contrario, all’aperto la mascherina non è necessaria, ma se ci creano assembramenti? Il rischio di focolaio per il Comics non esiste? Hanno emanato un decreto legge per cui in questi giorni il virus scompare? E le autorità hanno previsto misure adeguate, dal punto di vista del controllo, almeno tante quante ne richiedono sui luoghi di lavoro e a scuola (app per controllo dei green pass, soprattutto da tampone, gel igienizzante, distanze, mascherine, plexiglass, barriere, percorsi con frecce nei corridoi, uscite ed entrate separate, spazi ricreativi delineati, divisori, divieti di avvicinarsi in alcun modo etc…? Facciamoci qualche domanda e proviamo a rispondere: i visitatori presenti a Lucca avranno naturalmente accesso con differenti tipologie di green pass, ottenuti in seguito alla guarigione più 1 dose di vaccino, con 2 dosi di vaccino, con tampone da 48h. Se fossero tutti con tampone negativo, non ci sarebbe alcun rischio. Ma visto che non sarà così, bisognerà stare molto attenti: dopo tre mesi, si sa, i vaccini non proteggono più dalle varianti del virus e se scoppierà un focolaio, la responsabilità non potrà che ricadere su coloro che hanno il green pass ottenuto mesi fa, non più sicuro e attendibile, non certo sui negativi da tampone.



Perciò, cari cittadini, riflettiamo seriamente: ma che senso ha continuare a chiedere tanti sacrifici ai bambini, ai ragazzi, agli adulti nei luoghi di studio, di lavoro e di svago per una tessera verde che non ha alcuna validità dal punto di vista sanitario?



Green pass o meno, sappiamo tutti che il virus potrà circolare ugualmente; questo non significa che non possiamo stare più tranquilli: non certo grazie al green pass in sé, ma semmai perché, almeno ora, possiamo contare oltre che sul vaccino, finché ci protegge, anche sul fatto che esistono cure efficaci, come quelle ormai validate dall’AIFA, sulle quali poter contare. Dunque smettiamo di credere ai maghi e alle fate della tessera verde libera tutti! A questa favola del miracoloso green pass, ormai, non credono più nemmeno i bambini!"