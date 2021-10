Rubriche : lettere alla gazzetta



"Mobilitiamoci per salvare le Specialità di Piero. No alla omogeneizzazione del commercio"

martedì, 19 ottobre 2021, 18:06

di flavio torrini

Riceviamo e molto volentieri pubblichiamo questa sincera riflessione inviataci da un lettore che è anche imprenditore e amico, sulla cancellazione promossa dal Comune del chiosco di Piero fuori porta S. Maria:

Caro direttore,

appresa la notizia del probabile smantellamento dello storico e tradizionale chiosco "Specialità da Piero" che ha nutrito, di bomboloni, frati e cannoli, sia adulti che bambini da almeno tre generazioni, non ho potuto fare a meno di portare il mio contributo di solidarietà umana, non economica perché oggi la famiglia di "Piero" regalava bomboloni a tutte le persone che hanno accolto l'invito a non farli sentire soli.

Sinceramente non riuscivo a distaccare gli occhi dai volti indaffarati comunque sorridenti come i buoni commercianti che con il sorriso ti fanno venire la voglia di tornare ad acquistare da loro, nel loro locale, perché non vendono solo un bene ma un rapporto umano, un riferimento.

Come ben sa caro direttore, voglio bene alla nostra città con i nostri negozi APERTI che purtroppo anche a causa del covid, molti, non sono riusciti a reggere la botta e tanti altri ad oggi faticano ancora a risollevarsi.

Da sempre ed ancor di più con il gruppo che ho creato dopo il lockdown, #iostoconicommerciantilucchesi,

considero con amore e attenzione il piccolo commercio, la vita di un paese, la motivazione, l'emozione dell'imprenditore e posti di lavoro per le famiglie che vi lavorano ingenerando circolazione di denaro e conseguente ricchezza a vantaggio di tutti i cittadini.

Mi sono rattristato a vedere quel signore che qualche anno fa ci serviva i suoi bomboloni ed oggi seduto sulla carrozzina ad assistere i suoi familiari che distribuivano gli ultimi bomboloni. Mi ha fortemente commosso il pensiero di non vedere più quel bellissimo chiosco, non sentire il profumo dei suoi bomboloni, non vedere i suoi gestori, ma sopratutto mi rattrista di rabbia il pensiero della chiusura dell'attività per VOLONTÀ UMANA DI TERZI, di leggi sprezzanti le persone. Ecco questo mi rabbrividisce facendomi temere per quello che sarà la società futura totalmente livellata, rassegnata, incolonnata dietro ad uno stipendiuccio, sotto pochi e sempre più ricchi padroni.

Ciò che rimpiango è l'abbandono dei piccoli commercianti, delle tradizioni, dei locali tipici, delle arti, dei mestieri, delle professioni, piano piano cancellato dallo sfrenato consumismo che si presume lasci soddisfazione, ma crea un grande e sterile pugno di mosche.

Spero che la mia riflessione le sia gradita e possa essere pubblicata dal suo giornale che apprezzo molto per la sua sincera e schietta lealtà.