"Notizia straordinaria: il Covid fa il ponte dei morti"

sabato, 30 ottobre 2021, 17:45

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera del Comitato Scuola Consapevole Toscana, formatosi all'inizio di questo anno scolastico, rappresentativo di alcune centinaia di persone, tra insegnanti e personale scolastico

sabato, 30 ottobre 2021, 14:49

La coltivazione di marijuana potrebbe rivelarsi – per i consumatori medi – una scelta ideale per avere dei raccolti regolari durante il corso dell’anno, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche e da fattori esterni che potrebbero compromettere la crescita della pianta di cannabis

sabato, 30 ottobre 2021, 11:35

La campagna d’Egitto non fu solamente una esperienza militare che portò alla Francia, malgrado la finale disfatta, prestigio internazionale ma fu, per volere personale di quel giovane generale Bonaparte, una importante impresa culturale

venerdì, 29 ottobre 2021, 13:26

Le figure professionali individuate all’interno di un’impresa per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori sono diverse e articolate. Da una parte, per esempio, abbiamo il medico del lavoro che effettua una sorveglianza sanitaria e prevenzione dei rischi, ma in materia di sicurezza le azienda possono anche individuare un...

venerdì, 29 ottobre 2021, 09:17

Tutti al giorno d’oggi parlano, o con amici o con conoscenti, almeno un paio di volte a settimana della Serie A, non solo perché questo torneo sportivo in Italia è nazionalpopolare, ma anche perché è capace di regalare forti emozioni che vanno al di là del semplice pallone insaccato in...

giovedì, 28 ottobre 2021, 19:19

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di ringraziamento di Gabriele Cisetti di Lucca, vittima di una brutta caduta sulle Apuane, rivolta ai sanitari che lo hanno curato