Rubriche : lettere alla gazzetta



"Nuova sede di Sistema Ambiente: quali costi?"

sabato, 16 ottobre 2021, 16:56

di giuseppe nardi

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di un cittadino, Giuseppe Nardi, che chiede delucidazioni alla nostra collaboratrice Barbara Ghiselli dopo la conferenza stampa sulla nuova sede di Sistema Ambiente:



"Alla cortese attenzione di Barbara Ghiselli



Ho letto il suo articolo relativo alla Conferenza stampa con la quale si presentava la Nuova sede di Sistema Ambiente ed ho trovato una descrizione veramente accurata e doviziosa alla quale si aggiunge - da parte degli interlocutori interessati - anche una serie di commenti positivi per non dire entusiasti.



Ma come cittadino mi pongo una serie di domande:



- ma questa sede quanto costa? (perchè nel servizio non è stato evidenziato il costo: nessuno ne ha veramente parlato in conferenza stampa?)



- è stato, inoltre, comunicato come sono stati reperiti i finanziamenti necessari?



E' forse da pensare alla malaugurata prospettiva di vedersi scaricare nelle bollette di Sistema Ambiente i relativi costi di costruzione della nuova sede?



E' possibile avere queste ulteriori delucidazioni in merito?



La saluto cordialmente",



Giuseppe Nardi







Risposta di Barbara Ghiselli:







Gentile signor Nardi,

nella conferenza di ieri è stato presentato il progetto architettonico risultato vincitore dal concorso internazionale indetto da Sistema Ambiente per la nuova sede di San Pietro a Vico ed è per questo che nel mio articolo non sono stati messi in evidenza i costi (peraltro noti già da mesi) ma le caratteristiche dello stesso.

Sistema Ambiente, con la nuova sede a San Pietro A Vico, oltre a rendere più efficienti i percorsi degli addetti alla raccolta differenziata e, soprattutto, a migliorare l'offerta dell'ente, mira a razionalizzare le risorse e i costi. Vediamo quindi più nel dettaglio il motivo della precedente affermazione. Per quanto riguarda i costi, l'acquisto del terreno è di 2 milioni e 100 mila euro e i lavori di 2 milioni e 300 mila euro e tutto questo porterà a un risparmio annuo per efficienza nella gestione fino a 500 mila euro.

Come infatti ha spiegato Caterina Susini, dirigente tecnica di Sistema Ambiente: " L'intervento viene sostenuto con risorse proprie dell'azienda, grazie anche agli incentivi dell'Industria 4.0, visto che la nuova sede sarà altamente sostenibile e prevederà controlli da remoto dell'organizzazione del lavoro. Inoltre con la nuova sede, Sistema Ambiente non dovrà più sostenere l'affitto delle tre sedi più piccole nelle quali attualmente si sviluppa l'attività dell'azienda: i costi impiegati attualmente per pagare gli affitti, verranno utilizzati per il mutuo per la nuova sede".

Quindi non ha motivo di preoccuparsi, anzi, come è stato sottolineato in conferenza stampa, è tutto molto trasparente e pensato con lo scopo di ottimizzare i servizi e le attività, in un'ottica di stretta connessione con il territorio e con i cittadini.

La saluto cordialmente,

Barbara Ghiselli