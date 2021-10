Pendolari protestano: "Sulla linea ferroviaria Viareggio-Firenze disagi a non finire"

Altri articoli in Rubriche

lunedì, 4 ottobre 2021, 00:33

La situazione è quasi kafkiana: il cdx ha la maggioranza del consenso degli italiani, peraltro in ulteriore crescita, ma perde in modo clamoroso le elezioni comunali che nella migliore previsione si chiuderebbero 4 a 1 con la sola Torino conquistata, nella peggiore 5 a 0: cappotto

venerdì, 1 ottobre 2021, 10:57

Di carattere forte e determinato, capace di prendere decisioni fulminee, Napoleone Bonaparte rappresenta ancora oggi il prototipo ideale del leader che ben conosce quanto sia importante la rapidità d’azione nel raggiungere gli obiettivi

giovedì, 30 settembre 2021, 23:59

Nessuno sa cosa sia una relazione ideale, ma possiamo dire con sicurezza cosa può distruggerla: non parlare del tuo ex, non litigare mai, arrossire quando si tratta di un giocattolo sessuale - giocando con queste regole, non puoi migliorare, ma solo distruggere una relazione

giovedì, 30 settembre 2021, 08:34

Tale prodotto si ricava attraverso particolari processi manuali, meccanici o chimici, direttamente dalle infiorescenze della canapa sativa e in particolare dai tricomi, dove si trova la resina e quindi anche la più alta concentrazione di principi attivi thc e cbd

martedì, 28 settembre 2021, 09:45

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di un'attivista di “Valle del Serchio Alternativa”, Maria Grazia Da Costa, in merito alla partecipata manifestazione a Roma contro il 'Green pass' vergognosamente snobbata dalla stampa mainstream

lunedì, 27 settembre 2021, 08:35

Caro direttore, ho apprezzato il tuo punto di vista sulla recente manifestazione studentesca Fridays for future, come da copione di Greta Thunberg...