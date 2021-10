Rubriche : lettere alla gazzetta



"Perchè questo disinteresse per le Colline Lucchesi?"

giovedì, 21 ottobre 2021, 12:30

di giuseppe nardi

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di Giuseppe Nardi, residente nel contesto delle Colline Lucchesi, che chiede al comune il riconoscimento di distretto rurale:



"Sin dal gennaio di quest'anno avevo chiesto al comune di Lucca di prendere l'iniziativa (è previsto che ci sia un"Comune capofila") per avviare le procedure al fine di ottenere il riconoscimento di "distretto rurale delle Colline Lucchesi". Riconoscimento che consente di perseguire mediante l'elaborazione di un apposito progetto:"obiettivi di sviluppo socio-economico e di valorizzazione delle risorse locali coerenti con la tutela dell'ambi ente, del paesaggio, della tradizione storico-culturale e con le politiche agricole nel territorio". Una opportunità, quindi, molto interessante per le nostre Colline. Ma a tutt'oggi nulla è stato fatto.



E' con rammarico che debbo rilevare come anche questo contribuisca ad infoltire il quadro delle questioni rimaste ferme e, quindi, disattese (vedasi "nuovo ponte sul Fiume Serchio"). Ma la Città di Lucca per quanto tempo ancora può permettersi questo stato di inerzia?"