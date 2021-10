Rubriche



Quali sono le 4 P del Marketing?

venerdì, 22 ottobre 2021, 08:55

Quali sono le 4 P del Marketing?





Con la frase ‘le quattro P del marketing’ si intende l’insieme dei punti cardine di questa materia.

L’espressione è stata coniata dal professore di marketing E. Jerome McCarthy presso l’università del Michigan, e successivamente resa nota al grande pubblico con il suo libro pubblicato durante gli anni Sessanta.

Nonostante in quegli anni internet non fosse ancora uno strumento di uso quotidiano per milioni di persone in tutto il mondo, ancora oggi tutte le aziende tengono conto delle quattro P del marketing per valutare quale sia la migliore strategia di vendita.

Ogni buon marketer dovrebbe tenere sempre a fianco un post-it con le quattro P, in quanto rappresentano la base della promozione sia digitale che reale, nonostante vengano spesso sottovalutate a causa dei tanti fattori in gioco nella creazione e promozione dei beni online.

Ecco quali sono le quattro P del marketing.

Prodotto

Come è facile immaginare, il prodotto è il fulcro di un’azienda.

Si può trattare di beni materiali o di servizi: in entrambi i casi il prodotto è rappresentato da ciò che si vende, sia esso un libro di carta o un servizio digitale di streaming.

Il prodotto deve essere sempre ben compreso dal marketer, così come deve essere compreso il suo ciclo di vita e quello compiuto dai potenziali clienti prima di conoscerlo e acquistarlo.

Quando il prodotto è ben sviluppato e ben compreso, diventa più facile ottenere ottimi risultati durante la campagna di promozione, con la possibilità di sfruttare i punti forti e proteggere quelli deboli grazie alla conoscenza del prodotto.

In base alla qualità finale di un bene o servizio se ne determina il prezzo, influenzando in modo diretto anche il suo posizionamento finale e i canali da utilizzare per la promozione.

Nonostante possa sembrare tutto molto difficile all’inizio, adottando una buona strategia di marketing si evitano molti errori comuni durante le fasi iniziali.

Prezzo

Il prezzo è per molte persone un fattore importante nella scelta di un bene o servizio.

Ogni prodotto deve avere il giusto pricing, in parte stabilito dall’utilità, rarità, bellezza, e anche dalla concorrenza.

La scelta del prezzo è un passo fondamentale che può rendere più o meno difficile la fase promozionale, in quanto un prezzo più alto o più basso influisce anche sul posizionamento e, di conseguenza, sul tipo di negozio che vende il tuo prodotto o il tipo di pubblico che lo trova su internet.

Quando scegli il prezzo ideale, bilanciando tra ricavi desiderati e potenzialità di vendita, ricorda che potrai sempre modificarlo durante il corso dell’anno solare con sconti e promozioni stagionali o festivi, per incoraggiare le vendite e sopperire un possibile calo.





Promozione

Con il termine promozione si raggruppano tutte le tecniche pubblicitarie utili a far conoscere il bene o il servizio al grande pubblico.

Il marketing è responsabile della promozione e deve sempre fare in modo che il giusto utente trovi e comprenda che il prodotto sponsorizzato è la soluzione migliore per lui.

A volte, un prodotto con un prezzo esagerato o con troppi difetti non raggiunge il successo nemmeno utilizzando i migliori canali inbound e outbound.

Scegliere il prodotto significa trasformare i valori qualitativi di beni e servizi in un valore quantitativo, ovvero in numeri. Ecco perché le prime due fasi meritano tutta l’attenzione possibile, in modo da evitare problemi nel momento della promozione, ovvero quando lo sviluppo del prodotto è completo ed è ora di incassare i guadagni.

Come promuovere al meglio servizi e prodotti?

Dipende tutto dal settore e dall’audience di riferimento, dato che ogni minima variazione negli obiettivi di mercato decreta un cambiamento totale nella scelta della migliore strategia di marketing.

Le quattro P del marketing si rivelano molto utili durante la fase di analisi dell’offerta, all’inizio così come durante lo svolgimento delle campagne di vendita e promozione, dato che forniscono una struttura essenziale per ogni azienda impegnata nel mondo delle vendite e dei servizi.

Quando si parla di lancio dei prodotti, si parla anche di go-to market strategy, ovvero l’insieme di tecniche da utilizzare per lanciare un nuovo prodotto sul mercato.

Se è vero che per ottenere subito potenziali clienti è bene utilizzare PPC e pubblicità immediata, è pur vero che da sempre le aziende, specie le PMI, sponsorizzano novità e inizio di attività con tecniche come i gadget aziendali e la pubblicità agli eventi locali, regalando penne personalizzate al posto dei biglietti da visita o dei volantini.

La promozione basata sui prodotti promozionali è un must da sempre, così come provato dall’esistenza di aziende come National Pen che da oltre 50 anni operano nel settore aiutando le piccole imprese a farsi pubblicità a costi contenuti attraverso penne con logo e altri gadget di uso quotidiano.

Posizione

Traduzione letterale di Place, la posizione è letteralmente il posto dove si intende vendere, e indica il canale utilizzato per sponsorizzare e piazzare il prodotto. Riguarda la scelta di una catena di negozi piuttosto che un’altra, di uno store online piuttosto che di un negozio reale, etc., ed è un fattore che contribuisce al successo di un prodotto.

La posizione viene sempre scelta seguendo specifici punti cardine nella valutazione del potenziale ritorno d’investimento. Per esempio, un’attenta selezione della posizione migliore all’interno di un supermercato viene quasi sempre eseguita dagli addetti ai lavori delle varie aziende, sempre alla ricerca del posizionamento migliore.

Ponendo la stessa attenzione nelle scelte di vendita della tua azienda, con l’aiuto delle quattro P potrai sempre contare su una strategia di marketing ben strutturata ed efficace.