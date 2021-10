Rubriche



Quattro modi per idratarsi al lavoro

lunedì, 11 ottobre 2021, 11:13

Il tuo dottore ti ha mai detto di bere a sufficienza?

Sicuramente sì, dato che una buona idratazione è un fattore fondamentale alla base di una buona salute.

Ogni persona dovrebbe bere, in media, almeno un litro o poco più di acqua al giorno, specie se fa attività fisica.

Tuttavia, tantissime persone dimenticano di bere la giusta quantità d’acqua al giorno, soprattutto al lavoro, quando il tempo è poco e si ha molto da fare.

Sai quanti benefici apporta la giusta idratazione?

Bere a sufficienza aiuta la memoria, la concentrazione e aumenta la soglia dell’attenzione, migliorando di fatto il rendimento professionale e l’umore.

Ecco perché ricordarsi di bere durante le ore di lavoro è una strategia vincente per qualsiasi settore o ruolo professionale.

In cerca di consigli? Eccone alcuni.

Borraccia a Portata di Mano

Tieni sulla scrivania delle borracce alluminio personalizzabili come quelle che si trovano su https://www.pens.com/it/c/bottiglie-e-borracce, così da non dimenticare più di bere l’acqua necessaria per un buon funzionamento del corpo e della mente.

Si tratta di un regalo aziendale ecologico, quindi senza dubbio apprezzato da tutti, ma soprattutto dalla generazione dei millennial, sempre interessati al tema del rispetto ambientale.

Farai un favore a tutti eliminando la necessità di acquistare bottiglie di plastica al bar o al distributore e terrai sempre il nome e il logo della tua impresa ben in vista.

Una borraccia originale, colorata e capace di attirare l’attenzione renderà più simpatica la tua idratazione.

Meglio l’Acqua

L’acqua si rivela sempre la scelta migliore.

Nonostante esistano innumerevoli bevande dissetanti, alcune delle quali senza zuccheri né calorie, non potranno mai davvero essere uguali all’acqua.

L’acqua è e sarà sempre la scelta migliore per idratarsi senza apportare calorie e altri elementi che non sono necessari, specie se non si è sotto sforzo fisico.

Fissa una Routine

Dato che i ritmi al lavoro possono cambiare spesso, è bene fissare una routine.

Seleziona degli orari in cui puntare una sveglia sullo smartphone e vedrai che sarà più facile bere un sorso d’acqua ogni volta che sentirai la sveglia o la vibrazione.

È infatti consigliato dai medici di tutto il mondo di bere piccoli sorsi durante tutto il corso della giornata, piuttosto che grandi quantità d’acqua in una volta sola, dato che questo potrebbe alla lunga portare problemi ad alcuni organi del corpo umano.

Mangia Frutta e Verdura

Un altro consiglio già sentito dal medico, vero?

Alcuni frutti come melone rosso o giallo, pesche, mele e fragole contengono molta acqua.

Mangiare questi frutti al lavoro, oppure un po’ di sedano, aiuta l’idratazione apportando fibre, minerali e vitamine che migliorano la concentrazione e la salute.

Sostituisci snack salati o dolci con frutta fresca di stagione per mantenere il corpo e la mente idratati e in salute, senza rinunciare al gusto.

L’idratazione è fondamentale per restare sani, insieme a una dieta bilanciata e variegata.

Ecco spiegato il motivo per cui molte imprese regalano borracce personalizzate a clienti e dipendenti, unendo l’utile al dilettevole.

Scegli le borracce più belle da personalizzare online e mantieni la giusta idratazione a lavoro.