"Requiem per la Montagnola: sacrificata sull’altare dei Quartieri Social"

mercoledì, 13 ottobre 2021, 16:19

di comitato per san concordio

Riceviamo e pubblichiamo questo intervento del comitato per San Concordio in risposta al comune di Lucca sugli alberi abbattuti tra piazzale Moro e il Parco della Montagnola:



"Con oggi si dice addio al parco della Montagnola. Non esiste più, falciato dalle motoseghe, questo parco urbano unico nella sua specificità, progettato 40 anni fa come giardino botanico che riproduceva i tre ambienti naturali della lucchesia, quello collinare, quello palustre e quello di pianura, con i relativi alberi piante e animali tipici.

Sono 41 gli alberi complessivamente abbattuti tra p.le Moro e il Parco della Montagnola. Che il Comune venga a dire che alla fine, comprese tutte le altre aree di S.Concordio, ne saranno piantati, forse, 180 è uno spot pubblicitario poco onorevole e dietro al quale forse cerca di occultare i fatti drammatici di oggi. Fossero anche 300 o 1000, non potrebbero rimpiazzare la unicità di un giardino botanico impiantato 40 anni fa che rappresentava un tassello importante della storia di questo quartiere

Il Parco della Montagnola è stato sacrificato sull’altare dei milioni di euro dei Quartieri Social, soldi “regalati” che andavano spesi alla svelta nel progetto faraonico della Galleria Coperta e annessi, opera dal pesante impatto ambientale e sostanzialmente superflua, le cui alternative avevano forse il difetto di costare troppo poco.

Eviti il Comune di dire che la pavimentazione sarà realizzata in autobloccanti, sotto ci sarà una spessa platea in cemento armato, con un consumo di suolo stimato in ca 2000 mq. Il Comune ha completamente disatteso e contraddetto le linee guida del Ministero dell’ambiente sulla progettazione della aree verdi pubbliche e il progetto, per il consumo di suolo e per la mancanza di conformità urbanistica, non aveva i requisiti per essere finanziato.

Eviti il Comune di dire che verrà fatta una piccola seduta ad anfiteatro sotto il “padellino” di acciaio, perché ne ha appena demolite due, grandi e perfettamente efficienti, che stavano sotto gli alberi. E la smetta di confondere il “Parco della Montagnola” con la “collinetta”, l’unico sparuto relitto del parco che rimarrà, per non toccare il quale il Comune è entrato di prepotenza con la Galleria Coperta nei giardini della scuole, sottraendo ai bambini 400 mq di prato e rinchiudendoli dietro la recinzione di lamiera che verrà messa al posto del muretto.

E’ oggi un giorno di lutto per il quartiere di S.Concordio: abbiamo assistito alla perdita irreversibile di un patrimonio naturale unico e difficilmente ripetibile, fatta dal Comune di Lucca con il denaro pubblico e con tanta prepotenza, barando sulla partecipazione e ignorando petizioni, interrogazioni e mozioni".