Rinnovare casa risparmiando - Installazione zanzariere & Co.

mercoledì, 13 ottobre 2021, 17:53

Cambiare l’aspetto della propria casa stando attenti a spendere poco non è semplice, specialmente se si desidera aggiungere degli oggetti d’arredo. Ecco, quindi, che potrebbero tornare utili dei piccoli consigli per effettuare delle modifiche all’ambiente domestico spendendo cifre veramente modiche.

Installazione zanzariere – La convenienza del bonus 2021

L’installazione delle zanzariere è un intervento di miglioria della casa che aiuta tantissime persone a vivere una vita più semplice, specialmente coloro che soffrono di reazioni allergiche provocate dagli insetti. Sul mercato sono disponibili tantissime tipologie di zanzariere: a scorrimento, a rullo, elettriche o a soffietto. La loro caratteristica principale è quella di ostacolare l’ingresso di insetti negli ambienti domestici, evitando che creino dei disagi a chi ci abita. Richiedere un preventivo per l'installazione delle zanzariere è solitamente gratuito, un modo perfetto per avere un’idea chiara della spesa da sostenere e soprattutto per capire se si rientra o meno nei requisiti necessari per sfruttare il tanto chiacchierato bonus zanzariere.

Grazie a quanto previsto dalla Legge di Bilancio dell’anno corrente, l’installazione zanzariere per tutto il 2021 sarà un’occasione da non perdere, in quanto prevede la detrazione fiscale del 50% della spesa sostenuta fino ad un tetto massimo di 60.000 euro.

L’installazione zanzariere deve prevedere articoli con:

- Valore Gtot inferiore a 0.35 e certificato.

- Marchio CE

- Fissaggio stabile

- Possibilità di regolazione

- Superficie vetrata limitrofa

- Collocazione vino ad una finestra/porta finestra (interno o esterno).

Se si decide di sfruttare il bonus 2021 per l’installazione delle zanzariere, quindi, è bene rivolgersi ad aziende professionali e competenti in materia, così da essere supportati nella scelta del modello più adatto per l’ottenimento dello sgravio fiscale proposto dallo stato.

Pareti nuove – Piccoli trucchetti per rinnovare l’aspetto delle mura di casa

Tinteggiare le pareti di casa non è una scelta molto economica, esattamente come richiedere l’applicazione di carta da parati. Ma un modo poco oneroso per rinnovare e migliorare l’aspetto delle pareti domestiche esiste e prevede l’utilizzo di semplici spugne per il lavaggio del corpo. Acquistando della vernice colorata a piacimento e delle comuni spugne, infatti, è possibile creare dei decori astratti sulle pareti delle stanze che si desidera modificare. La spugna dovrà essere tamponata in maniera ripetuta su tutta la superficie da decorare, stando ben attenti di lavorare in maniera uniforme su tutto il muro. Un piccolo rimedio, per un grande risultato.

Cucina modernizzata – Basta un semplice cambio di pomelli

Per modernizzare l’aspetto di una vecchia cucina è sufficiente sostituire i pomelli, posti su ante e cassetti, con modelli più nuovi e all’avanguardia. I pomelli, infatti, rientrano tra le parti della cucina più esposte all’usura, in quanto vengono maneggiati con frequenza. Nei negozi di fai-da-te e bricolage questi articoli sono reperibili a prezzi veramente bassi, alla portata di tutte le tasche. Tale suggerimento è possibile applicarlo anche ai mobili diversi da quelli della cucina, come sulle madie, mobili del bagno e credenze.

Con pochi e facili trucchetti ogni casa può apparire svecchiata e rivoluzionata nell'aspetto. Economizzare a volte è veramente facile, basta saperlo fare.