Acque SpA ai cittadini: "Impegno massimo nell'investire nella dotazione infrastrutturale del territorio"

giovedì, 18 novembre 2021, 10:20

Con riferimento alla nota di un gruppo di cittadini a Pieve di Compito nel comune di Capannori sulle condizioni dell'acquedotto locale, Acque SpA intende precisare quanto segue:

La nuova rete fognaria a Massa Macinaia, il risanamento delle tubazioni in via dei Babbi e via Piaggia, il rifacimento dell'acquedotto in via Pesciatina a Lappato, la sostituzione delle condotte idriche in via di Badia a Castelvecchio di Compito e in via della Pieve a Sant'Andrea di Compito, il restyling del deposito idrico Cecchini e di lunghi tratti di acquedotto a San Ginese. Sono solo alcuni dei più recenti interventi eseguiti da Acque a Capannori e nel Compitese, che testimoniano l'impegno del gestore idrico nell'investire nella dotazione infrastrutturale del territorio. Non è un caso che nel solo 2020 Acque abbia effettuato investimenti per 120 euro pro-capite, uno dei dati più alti a livello nazionale nel settore.

Purtroppo, non è sempre possibile sostituire rapidamente tutte le reti che manifestano una progressiva perdita di efficienza e siamo consapevoli dei disagi che i guasti e le conseguenti riparazioni causano ai cittadini: del resto, sarebbero necessarie ingentissime risorse finanziare per far fronte a tutte le esigenze di una rete idrica – non solo nel Basso Valdarno, ma più in generale in tutto il Paese – obiettivamente datata e che nell'ultima parte dello scorso secolo ha visto scarsi investimenti e manutenzioni. Questo non significa certo lasciare le cose così come sono: Acque cerca sempre di intervenire con la massima tempestività attraverso riparazioni puntuali, fin tanto che non saranno individuate le risorse per interventi più sistematici.

Inoltre, va ricordato come il contrasto alle perdite sulla rete idrica non avvenga solo grazie agli interventi di sostituzione, ma anche alla diffusione dei sistemi di telecontrollo, alla distrettualizzazione delle reti, alle nuove tecnologie applicate alla regolazione della pressione e all'attività di ricerca-perdite. Anche grazie all'introduzione di queste innovazioni, negli ultimi 5 anni Acque è riuscita a ridurre le perdite del 24%.