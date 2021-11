Arcobaleno alle spalle delle mura: lo scatto mozzafiato

Altri articoli in Rubriche

mercoledì, 10 novembre 2021, 17:10

Riceviamo e pubblichiamo questo intervento del Comitato per S.Concordio in merito al piano operativo e alle nuove costruzioni nel quartiere

mercoledì, 10 novembre 2021, 10:43

I carrelli portavivande sono complementi adatti sia alle abitazioni private, sia alle strutture ricettive. Infatti possono essere utilizzati in cucina, in sala da pranzo, in salotto, così come negli hotel e nei B&B

mercoledì, 10 novembre 2021, 01:13

Napoleone Bonaparte al Generale Thiébault: “Se desiderate mangiare bene, mangiate con Cambacérès, se desiderate mangiare male mangiate con Lebrun, se desiderate mangiare in fretta mangiate con me”

martedì, 9 novembre 2021, 08:21

Temo che la spasmodica attenzione, compresa la tua, al problema del pro vax /no vax e dei correlati comportamenti sia una sorta di distrazione di massa per sottostimare problemi ben più rilevanti per il nostro presente e per il nostro futuro

lunedì, 8 novembre 2021, 22:26

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo intervento sulla ex Manifattura Tabacchi e, in particolare, sulla lettera che il ministero ha inviato alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca

lunedì, 8 novembre 2021, 21:11

Riceviamo e pubblichiamo questo intervento del capogruppo di opposizione in consiglio comunale Remo Santini in risposta alle parole sull'abuso edilizio al campo zingari dell'assessore Serena Mammini