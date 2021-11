Rubriche : lettere alla gazzetta



"Bassetti-Covid, complimenti al direttore per quello che scrive..."

sabato, 6 novembre 2021, 09:12

di Roberto Odorici

Riceviamo e, ogni tanto, volentieri pubblichiamo anche i giudizi positivi nei confronti della nostra posizione in merito alle farneticamenti dichiarazioni del virologo Matteo Bassotti pardon Bassetti:

Vorrei complimentarmi con Aldo Grandi per l'articolo in cui commenta le parole di Matteo Bassetti a proposito di vaccini, tamponi e green pass.

È riuscito con toni forti, ma mai esagerati a dire quello che tanti, tantissimi italiani, vaccinati o no, cominciano a pensare, ma hanno, addirittura, paura ad esprimere, compressi come sono da notizie inquietanti ora dal punto di vista sanitario, ora per quanto riguarda le libertà personali.

Complimenti sinceri, vivissimi, per avere espresso senza timore un punto di vista diverso da quello comune.