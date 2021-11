Rubriche : la lanterna



"Abuso edilizio, blitz al campo zingari: i veri discriminati siamo noi"

giovedì, 18 novembre 2021, 10:56

di francesco pellati

Caro direttore,

c’è voluto un corposo esercito di forze dell’ordine per attuare il blitz nel campo Nomadi di via della Scogliera, di cui un tuo recente articolo ha dato conto: segno dei rischi che l’operazione comportava: con gli altri italiani basta un paio di vigili.

Il blitz ha formalizzato l’abuso edilizio segnalato dal consigliere Santini e l’inerzia dei vertici Comunali intesi nel loro insieme: politici e burocrati. Ha rilevato la presenza di 43 autoveicoli per 35 residenti (bambini compresi), ha denunciato un’area di circa 150 mq autonomamente designata dai residenti del campo come discarica dei loro rifiuti e altri dettagli altrettanto nobili.

Non c’è cittadino italiano diverso dai Rom (o Sinti o altri della galassia nomade) che possa non dico fare ma neanche pensare comportamenti simili: provare per credere!

Per chiarire: stiamo parlando di un numero di persone che in Italia oscilla da un minimo di 90.000 (fonte: European Roma Rights Centre) a un massimo di 180.000 (fonte Dijana Pavlovic), la metà è cittadina italiana, solo il 3% resta nomade, il resto è stanziale (stesse fonti).

Nessuno si avventura ad accertare di che cosa campino.

C’è da chiedersi come mai un così esiguo numero di uomini e donne continuino ad occupare la ribalta della cronaca nera quotidiana.

Prescindendo dai clamori del clan romano dei Casamonica, da ultimo l’occupazione della casa romana del pensionato Ennio Di Lalla e le giustificazioni della rom occupante e di molti circoli fiancheggiatori che spiegano l’occupazione con il “disagio sociale” e la discriminazione cui la multiforme etnia è sottoposta.

Del resto un “giudice” rom (ci sono anche loro) ha sentenziato che “se un rom ha rubato con destrezza e per necessità per noi non c’è reato”.

La sinistra politica e le associazioni religiose, anche locali, dipingono la cultura rom di grande pregio, pur diversa da quella prevalente in Italia e comunque oggetto di discriminazioni che spesso trascendono nel razzismo.

Per esempio l’ex Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi esibiva sul suo profilo la propria fotografia con un gruppo di Rom e la dicitura “questa è la mia famiglia”. Purtroppo Rossi non è nomade e, da stanziale, ci ha imposto le sue bizzarrie per dieci anni di fila.

Senza contare l’impegno costante da parte di Regione, Comuni e organizzazioni laiche e religiose in difesa dei rom, minacciati giornalmente da intolleranti italiani.

La conclusione, che vale anche per Lucca, è quella (mesta) di sempre: la stragrande maggioranza della gente diffida dei rom: tutti razzisti oppure hanno motivo di diffidare? La stragrande maggioranza non capisce perché una parte dei poteri politici e religiosi non applichino ai concittadini (e stranieri) rom le stesse regole applicate agli altri italiani giustificandone i comportamenti eterodossi con motivazioni ideologiche: i reati restano reati da chiunque compiuti, e neanche c’entra la “percezione”, gli abusi edilizi sono reati, le discariche a cielo aperto sono reati per non parlare del resto.

Il problema rom esiste a Lucca come altrove e la sua soluzione non è ideologica ma logica: le leggi vanno applicate nella stessa maniera a tutti, rom o non rom, italiani o stranieri, biondi o bruni, altrimenti il nostro non è più uno Stato di diritto ma uno Stato che discrimina, secondo l’antico detto di Orwell: “tutti gli animali sono uguali ma qualcuno è più uguale degli altri”. Alla stragrande maggioranza degli italiani (e dei lucchesi) pare che i rom siano più uguali degli altri.