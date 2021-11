Rubriche : lettere alla gazzetta



"Buche profonde a S. Marco perché i lavori sono stati cominciati e non finiti"

domenica, 14 novembre 2021, 19:53

di Irene Carignani

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera-protesta a proposito di viabilità nel comune di Capannori:

Buongiorno,

sono una cittadina lucchese molto arrabbiata in quanto nella settimana appena trascorsa sono stati eseguiti dei lavori di manutenzione al manto stradale in Via delle Ville a S. Marco e, nonostante l'allerta meteo emanata da giorni, tali lavori non sono stati né conclusi, né portati avanti anche nella giornata di ieri sabato 13 novembre, in modo da evitare ciò che invece, prevedibilmente, è accaduto e, cioè, la formazione di buche profonde sul manto scarificato, soprattutto intorno ai tombini, rendendo pericoloso il transito veicolare in tale tratto.

Concludo, quindi, chiedendomi se questo modo approssimativo di procedere sarà quello con cui verranno effettuati i futuri lavori promessi dal Comune.