Rubriche : lettere alla gazzetta



"Cavi dismessi danneggiano il decoro urbano"

venerdì, 12 novembre 2021, 16:28

di fabiano d'arrigo

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera del professor Fabiano D'Arrigo sul decoro a Lucca 'intaccato' dai cavi della rete elettrica e telefonica che attraversano la città:



"Il decoro urbano nel centro storico di Lucca e nei paesi del territorio comunale è fortemente deturpato dalla presenza dei vecchi e dei nuovi cavi aerei della rete elettrica e di quella telefonica, che attraversano le strade e le facciate degli edifici pubblici e delle abitazioni private.



Spesso tali cavi non sono più agganciati al supporto metallico e penzolano in basso. Inoltre cavi ormai dismessi permangono sugli edifici e restano installati, senza essere rimossi. Infine soprattutto nelle campagne rimangono tralicci dismessi, senza essere tolti.



Tutto ciò ha un forte impatto ambientale e danneggia gravemente il decoro urbano di una città d'arte come Lucca, ma anche di paesi storici come Nozzano Castello.



Ultimamente la situazione risulta peggiorata a causa della stesura dei cavi della fibra ottica. Infatti nel centro storico cittadino e nei paesi limitrofi le scatole e i grovigli di cavi collocati in mezzo alle facciate degli edifici sono antiestetici e orrendi.



Gli enti Edistribuzione e TIM, che dovrebbero provvedere all'installazione e alla manutenzione delle reti, non sembrano interessati alla salvaguardia del decoro urbano e spesso risultano irreperibili almeno per i singoli cittadini.



Pertanto il Comune di Lucca, dovendo perseguire lo sviluppo globale del territorio, attraverso la Giunta e gli Uffici competenti, dovrebbe contattare gli enti responsabili e predisporre d'intesa con essi un graduale piano di risanamento, che preveda la rimozione dei cavi e dei tralicci dismessi, la manutenzione dei cavi attivi prevedendone l'interramento oppure il posizionamento obbligatorio sotto le gronde e non in mezzo alle facciate degli edifici, infine l'interramento obbligatorio dei cavi dei nuovi impianti.



Tutto questo in alcuni comuni delle province autonome di Trento e di Bolzano è stato fatto... e così si dovrebbe operare anche a Lucca e negli altri comuni italiani".