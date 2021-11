Rubriche : lettere alla gazzetta



"Comics: cambiare per non avviare il declino"

sabato, 6 novembre 2021, 09:18

di Rosario Pace

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo intervento di un manager di lungo corso in ambito strategico ed organizzativo che, a manifestazione finita, lancia un allarme a seguito delle disfunzioni organizzative e delle interminabili code e propone alcune ipotesi di lavoro:

Le polemiche e le osservazioni su quanto di grave sta accadendo in capacità di gestione complessiva della manifestazione dei Comics sono comprensibili. Questo è avvenuto proprio quando era richiesta maggiore attenzione dovuta alle criticità e alle ristrettezze che il Covid impone. Il fatto che ci sia stata tanta gente non garantisce continuità e valore per la città e il commercio. E' necessario, quindi, un cambio di passo radicale.

Vista la confusione e quanto accade, si può ritenere che manifestazioni di questo tipo richiedano competenze manageriali di profilo diverso per quanto riguarda la valorizzazione degli eventi, la logistica e l'innovazione. Oramai il Comics è solo calca, code interminabili ovunque e dispersione completa.

Le persone in costume stanno completamente scomparendo, elemento questo estremamente essenziale e caratterizzante. Per non parlare della logistica, completamente abbandonata al caso. Si spera che per il prossimo anno si possa rivedere completamente la manifestazione perché Lucca offre opportunità uniche per logistica e bellezza della location.

Queste sono un valore per tante idee innovative e soluzioni tecniche. Purtroppo chi governa questa manifestazione probabilmente non ha più una visione aperta, ma evidenzia solo problemi logistici per giustificare l'incapacità progettuale. La conseguenza sono le soluzioni più bizzarre che vediamo.

Bastava fare un banale calcolo per comprendere che limitazioni, biglietti e numero di stand avrebbero portato file di ore davanti agli espositori.

E' importante ricordare che enti fieristici internazionali stanno avviando percorsi di manifestazioni simili e che sono dotati di una forza organizzativa e finanziaria incredibile. Nei prossimi anni questi metteranno in crisi i Comics. Per non innescare un forte declino e una perdita di immagine per la città è urgente, quindi, rivedere completamente la manifestazione con una visione nuova.