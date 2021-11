Rubriche : lettere alla gazzetta



"Con la pioggia impossibile allenarsi a Lucca, non esistono spazi alternativi"

mercoledì, 3 novembre 2021, 11:28

di domenico arruzzolo

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di Domenico Arruzzolo, conduttore di BlackList Web Radio, in merito ad una lamentela pervenuta da parte di alcuni atleti di pattinaggio di Lucca:



"Questo è il classico periodo dell’anno in cui, si sa, la pioggia accompagna le nostre giornate lavorative. Per quanto se ne possa dire di Lucca, la movida notturna, il “degrado urbano” che, secondo il Comitato Vivere il Centro Storico è una piaga di questa città, i bivacchi etc. Lucca non ha solo difetti.



Nondimeno quando piove le strade rimangono sicure e non si creano grossi problemi alla mobilità, i container del Liceo Classico N. Machiavelli non si allagano, non hanno sbalzi di corrente e restano senza luce, anche per ore. Nulla di tutto questo accade o almeno, non per l’amministrazione comunale che sembra essere composta da diversi Acquamen e Acquawomen secondo i quali il problema della pioggia, probabilmente, non riguarda casa loro (“Not in my house” in stile Bismark Byombo). Tuttavia c’è chi, a Lucca, la pioggia la teme perché impedisce loro di potersi , ad esempio, allenare. Un gruppo di atleti, appartenenti alla società di pattinaggio “Lucca Roller Club”, lamentano l’impossibilità di potersi allenare proprio perché, come spiega uno di loro – “non esistono spazi alternativi per due settimane nemmeno a pagamento” – “tre atleti della nostra società sono stati convocati al raduno con la nazionale (domenica 7) come selezione per l’europeo di dicembre. Ha messo pioggia tutta la settimana e non potremo allenarci”.



Certamente l’Assessore Ragghianti avrà un’ottima spiegazione del perché non esistono spazi al chiuso per questo tipo di attività sportive, probabilmente ci sono diverse spese da sostenere e bisogna dare priorità a ciò che davvero può essere di interesse pubblico. Tuttavia a molti lucchesi potrebbe sorgere un dubbio: non è mica che l’amministrazione comunale, dopo aver esaltato il magico drone (operazione complessiva del costo di 24 mila euro: 16 mila per la macchina e i restanti per i corsi di formazione al fine di avere operatori competenti per il suo utilizzo), se lo sia perso per le colline lucchesi? Quindi ecco spiegato, forse, il motivo del perché nessuno lo ha mai visto, lo stanno ancora cercando. Però lo sanno tutti, i droni con la pioggia…non volano".