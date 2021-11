Rubriche



Concorsi pubblici, pubblicati in Gazzetta i nuovi concorsi ESTAR

venerdì, 19 novembre 2021, 00:09

L’ESTAR, l’ente di supporto tecnico amministrativo alle aziende sanitarie della Regione Toscana, ha attivato nuove procedure concorsuali finalizzate all’assunzione di diversi profili di dirigente medico, destinate all’inserimento o alla stabilizzazione in alcune delle USL Regionali. I concorsi più recenti banditi dall’ESTAR sono pubblicati in Gazzetta Ufficiale, nelle serie “Concorsi ed Esami” n. 88 (del 5 novembre 2021) e n. 90 (del 12/11/21), consultabili anche nell’apposita sezione del portale specializzato concorsipubblici.com.

USL Toscana Sud Est: i bandi attivi

Tra le procedure di concorso attivate dall’ESTAR, molte afferiscono all’USL Toscana Sud Est. L’ultima, in ordine di tempo, è finalizzata al conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile di dirigente medico, specializzato in radiodiagnostica, per la direzione del comparto all’interno della Struttura Ospedaliera di Grosseto. Possono partecipare alla procedura di selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti: iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici, anzianità di servizio di almeno sette anni (di cui cinque in radiodiagnostica o in una disciplina equipollente) e attestato di formazione manageriale. La domanda di partecipazione va spedita, non oltre il 13 dicembre 2012, tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata estar.concorsi.sudest@postacert.toscana.it. La selezione dei candidati in possesso dei requisiti di cui sopra avverrà per mezzo di un colloquio.

Per la stessa USL, l’ESTAR ha indetto un altro bando di concorso, volto ad individuare un dirigente medico a cui destinare la direzione del Presidio Ospedaliero di Valdarno. I requisiti richieste e le modalità di presentazione delle candidature sono le stesse per la procedura di cui sopra. Cambia solo il termine ultimo per inoltrare la domanda: il bando, infatti, scade il 6 dicembre 2021.

Per l’area aretina, invece, è attivo il bando per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile di dirigente medico specializzato in fisiatria (Medicina fisica e riabilitazione); anche in tal caso, è prevista l’assegnazione della direzione della struttura complessa di recupero e rieducazione funzionale della provincia di Arezzo. Possono partecipare al concorso i medici iscritti all’albo dell’Ordine che abbiano maturato almeno sette anni di anzianità di servizio (cinque dei quali in Medicina Fisica e Riabilitazione o una disciplina affine). La domanda va inviata, via PEC, all’indirizzo estar.concorsi.sudest@postacert.toscana.it, entro il 6 dicembre 2021.

USL Toscana Centro: attive due procedure di stabilizzazione

Nell’ambito dell’USL Toscana Centro, l’ESTAR ha indetto due bandi di concorso per la stabilizzazione, rispettivamente, di un dirigente medico pneumologo e di uno di chirurgia generale. In entrambi i casi, per partecipare alle procedure concorsuali, è necessario anzitutto essere in possesso di un contratto di lavoro flessibile successivo al 28/08/2015. In aggiunta, i candidati che intendano prendere parte alla procedura di selezione devono aver maturato, nel corso degli ultimi otto anni, almeno tre anni di servizio, anche in maniera non continuativa e tramite diverse forme di contratto flessibile, presso una qualsiasi struttura del Servizio Sanitario Nazionale. Completano i requisiti richiesti per presentare domanda il possesso di una laurea in Medicina e Chirurgia, la specializzazione nella disciplina inerente la posizione messa a bando e l’iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici. Per quanto riguarda le modalità di presentazione della domanda, la richiesta va inoltrata per via telematica collegandosi all’apposita applicazione disponibile sul sito dell’ESTAR, seguendo poi le indicazioni per la compilazione dei vari campi.

Entrambi i bandi di concorso prevedono un iter di selezione che si articola in tre fasi: un test scritto, ovvero la relazione di un caso clinico o su un argomento affine alla mansione messa a concorso. Successivamente, è prevista una prova pratica - per comprovare le abilità tecniche e manuali dei candidati, da illustrare anche per iscritto - superata la quale si è ammessi alla prova orale finale, incentrata sulle materie e le discipline inerenti alla posizione oggetto del concorso.