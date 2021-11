Rubriche : lettere alla gazzetta



"Condotte idriche colabrodo nel Compitese"

mercoledì, 17 novembre 2021, 08:46

di lettera firmata

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera firmata da alcuni cittadini di Pieve, Castelvecchio e Colle di Compito che denunciano l'ennesima rottura delle condotte idriche di Acque Spa:



"Pochi giorni fa si é avuta l'ennesima rottura delle condutture idriche di Acque Spa nel Compitese.



Questa volta a farne le spese é la frazione di Pieve di Compito, ma si tratta di un disservizio e uno spreco della risorsa idrica che va avanti negli anni senza soluzione di continuità.



L'acqua veniva in superficie con forza erodendo l'asfalto della strada Provinciale che da poco tempo é stata riasfaltata e già presenta tante toppe che testimoniano la numerosità degli interventi per tamponare i danni dovuti alle rotture.



Che la conduttura sia in uno stato di irrecuperabile degrado é sotto gli occhi di tutti, che ai disservizi si sommino i rischi di inquinamento dovuti alle immissioni di acque meteoriche e di dilavamento che si insinuano durante queste rotture é possibile, e allora cosa aspetta Acque Spa a procedere alla loro sostituzione?



Quando dopo anni di rotture e diffide del comitato che si costituì a Colle e Castelvecchio di Compito, la società procedette alla sostituzione di una parte della conduttura, dichiarò che in seguito avrebbe continuato l'opera, ma questo non é più avvenuto.



Mentre si concedono bonus economici investendo denaro pubblico per sostituire vecchi rubinetti con altri in grado di diminuirne la quantità usata, si fanno campagne invitando i cittadini a fare la doccia in luogo della vasca e a chiudere l'acqua mentre ci si lava i denti, la società che dovrebbe promuoverne per prima il risparmio da questo pessimo pubblico esempio.



L'acqua é una risorsa preziosa che non merita di essere sprecata in così malo modo e le tariffe tra le più care della toscana praticate da Acque Spa, meno ancora giustificano l' attuale disservizio.



Chiediamo che l'Amministrazione Comunale si faccia carico di seguire con maggiore attenzione il problema prema sulla società affinchè faccia ciò che deve e finalmente cessi questa vergogna".