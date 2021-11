Rubriche : lettere alla gazzetta



“Cordoglio per la scomparsa dell'amico Vincenzo Bigongiari”

martedì, 16 novembre 2021, 16:37

di mauro rocchi

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo messaggio di cordoglio di Mauro Rocchi, per la scomparsa di Vincenzo Bigongiari, ex assessore e consigliere comunale di Capannori, al quale si uniscono tutti i consiglieri di maggioranza:



"Vorrei spendere due parole sull’amico Vincenzo Bigongiari che domenica 14 Novembre ci ha lasciato.

Innanzitutto chi era Vincenzo. Vincenzo era un esponente integerrimo di quell’ala della Democrazia Cristina più rivolta a sinistra, sempre rimasto fedele alle proprie idee anche nei momenti meno luminosi del suo partito, e di questo, così come altri amici a lui prossimi, come Olivo Ghilarducci, ne pagò poi negli anni anche politicamente.



Personalmente l’ho conosciuto nel 1994 quando faceva parte dell’amministrazione Micheloni nella quale ricopriva la carica di assessore ai Lavori Pubblici.



Ho avuto poi la fortuna di collaborare con lui in modo molto stretto dal 1999 quando entrai a far parte del Partito Popolare, partito del quale Vincenzo era il leader.



Periodo non troppo felice per il nostro partito che vide la riduzione alla presenza in Consiglio Comunale di due soli consiglieri: lui ed io. Ma anche in questo momento non si scoraggiò mai e portò sempre avanti le sue idee.



Persona integra e sempre pronta al confronto, punto di riferimento per tutta la politica, credeva nelle istituzioni e nel ruolo che ricopriva nel quale mai è sceso a compromessi.

Anche nelle discussioni politiche più accese la sua parola era sempre equilibrata, volta a portare chiarimenti e pace.



Non era solo un animatore ma un trascinatore. Partecipava con impegno e competenza ad ogni iniziativa sia di carattere sociale che politico alla quale era invitato e prestava la sua attiva collaborazione in ogni contesto.



Aveva molto a cuore i problemi dei giovani e degli anziani ed era sempre pronto a dare il suo aiuto alle persone bisognose.



Termino quindi con un saluto ad un autorevole esponente della scena politica capannorese, ma soprattutto un amico che ognuno di noi dovrebbe prendere ad esempio............Ciao Vincenzo!



I sottoscritti consiglieri comunali si uniscono alle belle parole di Mauro Rocchi esprimendo vicinanza e sentite condoglianze alla famiglia : Gaetano Ceccarelli, Gigliola Biagini, Guido Angelini, Pio Lencioni, Claudia Berti, Franco Salvoni, Silvana Pisani, Silvia Amadei, Gianni Campioni, Laura Lionetti, Lia Miccichè, Marco Bachi, Roberta Sbrana, Ezio"