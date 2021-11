Rubriche : la lanterna



Covid, arma di distrazione di massa

martedì, 9 novembre 2021, 08:21

di francesco pellati

Caro direttore,

temo che la spasmodica attenzione, compresa la tua, al problema del pro vax /no vax e dei correlati comportamenti sia una sorta di distrazione di massa per sottostimare problemi ben più rilevanti per il nostro presente e per il nostro futuro.

Dal basso verso l’alto, senza la pretesa di essere esaustivo: Lucca ha il problema delle prossime amministrative. La Gazzetta non gradisce una vittoria del CS, vede con favore un blitz di Del Ghingaro, mena botte al cdx che non vuole (non vuole!) trovare un candidato unitario. Circa le peripezie della ex Manifattura se ne sono viste di tutti i colori, da ultimo il signor Bindocci propone un referendum dei cittadini proponendo di destinare la ex Manifattura ad attività ludico/culturali senza precisare con quali risorse sostenerle: altro carrozzone? “Spetta ai lucchesi decidere”: quindi non serve eleggere Sindaco, giunte, consigli comunali: la democrazia diretta in salsa lucchese. L’unico risultato certo è l’edificio che marcisce, come la maggior parte dei beni affidati agli enti pubblici (su questo sì che bisognerebbe aprire un’inchiesta). I lucchesi spendono soldi per non farlo andare in definitiva rovina e si tengono uno spazio inutilizzato e degradato. Uno dei pochi enti la cui corretta gestione fa utili e li somministra al territorio, la Fondazione CRL, nel mirino di interessati che ambiscono a gestirla magari senza averne le competenze. E poi i problemi di ordinaria vita quotidiana. Metti insieme e aggiungici quello che non dico o che dimentico e avrai la complessità della vita a Lucca che va ben oltre le polemiche su vax e green pass che tanto impegnano la tua intelligenza.

– la Toscana ha problemi di capacità politica in Regione e relative spaccature nel c.s. coinvolto in scandali ambientali come quello di Santa Croce e di inefficienze sanitarie, per fermarsi ai più evidenti. L’opposizione resta timida e inespressa almeno a livello comunicativo: liti interne, poca capacità e pochi alleati nei mezzi di comunicazione, tutti schierati, pur con diverse sfumature, sul versante sinistro. Con partiti sempre meno rappresentativi degli elettori e sempre più legati alle fortune e alle carriere dei leader locali.

– l’Italia rimbalza in economia ma ha una montagna di cose da fare e non ha a disposizione una classe burocratica capace (o che abbia voglia) di farle. I sindacati dei lavoratori tornano sul piede di guerra. Draghi va avanti per conto suo. L’invasione migratoria torna a salire in modo vertiginoso senza suscitare attenzione. la vicenda Palamara e le sue accuse al “sistema” non ha scalfito le toghe politiche nella generale indifferenza. I partiti in movimento: il M5S in disfacimento Conte o non Conte. Il PD lacerato dalle varie anime che lo compongono, la Lega in stato di criticità: Salvini, Giorgetti, di sicuro gli iscritti in ebollizione, i partitini che vanno e che vengono, l’unica fuori dalle rogne è finora FdI, ma col pericolo incombente di raccogliere “voti inutili” come da dieci anni succede alla signora Le Pen in Francia. Poco spazio nelle Gazzette, eppure i riflessi sui territori dove sono diffuse paiono evidenti.

- il mondo ha (fra gli altri) il problema del clima. Greta e Co protestano, da Roma a Glasgow, non contro Cina, Russia, India e ora anche Indonesia che, anche formalmente, osteggiano la riduzione del CO2, ma contro i Paesi che invece la sostengono. – l’imperialismo della Cina non solleva proteste, come nessuna protesta si eleva nelle piazze contro i delitti dei talebani in Afghanistan e così via: tutti impegnati nella vicenda vax e no vax.

Insomma i problemi reali sono davvero tanti, locali, regionali, nazionali, planetari. Forse il timore che l’enfasi su pro vax / no vax e dintorni sia il tentativo di una distrazione di massa non è così infondato.