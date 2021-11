Rubriche



Cronotermostato: cos’è e come sceglierlo

giovedì, 18 novembre 2021, 15:16

Gli impianti di riscaldamento, domestici e non, sono dotati di un sistema di regolazione della temperatura di esercizio, in maniera tale da limitare il dispendio energetico e, al contempo, garantire un comfort ottimale. Il dispositivo che permette di implementare le funzioni di regolazione è detto termostato; ad oggi ne esistono di vari tipi, da quelli meccanici a quelli digitali, diversi tra loro sia per il meccanismo di funzionamento che per le specifiche funzionalità. La versione più moderna è il cronotermostato digitale, più sofisticato e funzionale dei primi regolatori dotati soltanto di comandi fisici. In questo articolo vedremo quali caratteristiche contraddistinguono questo device e quali aspetti considerare per sceglierne uno per la propria casa.

Cos’è un cronotermostato

Un cronotermostato è un dispositivo digitale per la regolazione della temperatura di esercizio di un impianto di riscaldamento interno. Come si può intuire già dal nome, esso consente di impostare il parametro della temperatura in base ad un preciso riferimento temporale (ora o giorno). Dal punto di vista tecnico, il dispositivo è costituito da una scocca all’interno della quale si trovano i circuiti di pilotaggio e il display. La parte bassa della scossa è generalmente occupata da alcuni comandi di regolazione, se il modello prevede i tasti fisici; nei modelli interamente digitali, la scocca è coperta da un’apposita placca di raccordo mentre le schermo è costituito da un piccolo display touch. Quest’ultimo utilizza cifre e simboli, per indicare i parametri di tempo e temperatura; quest’ultima può essere rappresentata anche mediante istogrammi.

Come funziona

Il principio di funzionamento di un cronotermostato è molto semplice; il dispositivo consente di programmare l’accensione del riscaldamento e la temperatura da raggiungere (e mantenere). I modelli più sofisticati sono anche dotati di una funzionalità che permette di regolare temperature diverse a seconda dell’ora del giorno. In aggiunta, un cronotermostato smart può essere azionato a distanza, mediante connettività wi-fi o bluetooth; grazie a dispositivi di questo tipo è anche possibile implementare una termoregolazione basata sulla curva di riscaldamento giornaliera della casa. Dal momento che ogni ambiente ha caratteristiche peculiari anche da questo punto di vista, un cronotermostato ‘intelligente’ permette di modulare le temperature di esercizio più adatte alle esigenze degli inquilini e funzionali al raggiungimento di un elevato comfort abitativo.

Come sceglierlo

In commercio è possibile reperire una vasta gamma di cronotermostati, dai modelli analogici più semplici a quelli smart più sofisticati. Ciascuna opzione si adatta ad esigenze tecniche e pratiche ben precise; di conseguenza, la scelta deve essere ben ponderata, così da individuare il tipo di device che meglio si adatta ad una specifica destinazione d’uso. Per farsi un’idea della scelta più adatta ci si può rivolgere ad un tecnico qualificato; la ricerca del prodotto ‘giusto’, invece, può essere effettuata anche online, consultando il catalogo online di un e-commerce specializzato come Emmebistore, una valida alternativa ai negozi al dettaglio per acquistare un cronotermostato e termostato.

Per quanto riguarda i fattori di scelta, ce ne sono diversi da prendere in considerazione quando si ha necessità di acquistare un cronotermostato da installare nella propria abitazione. L’aspetto più significativo è rappresentato dalle funzionalità offerte dal dispositivo: quelli di ultima generazione offrono maggiori possibilità di settaggio e regolazione e contribuiscono in maniera significativa sia al comfort termico sia alla riduzione del dispendio energetico dell’impianto. In ambienti già adeguatamente predisposti dal punto di vista tecnologico, è possibile optare per un cronotermostato smart; molti di quelli in commercio sono in grado di connettersi alla rete domestica del wi-fi, così da essere controllati comodamente anche a distanza da un altro device.

Altro fattore determinante è la conformazione dell’impianto; il cronotermostato va scelto anche in base alle caratteristiche di quest’ultimo. Infine, incidono sulla scelta il prezzo e il design, soprattutto in relazione alla presenza di comandi fisici o schermi touch.