Rubriche



Due strategie per un colloquio tecnico davvero efficace

lunedì, 22 novembre 2021, 03:41

Una delle fasi più delicate del processo di ricerca e selezione del personale è la valutazione delle hard skills dei candidati, specialmente quando si tratta di profili tecnici.

Per agevolare la valutazione di un profilo spesso affidarsi ad un Head Hunter, seppur specializzato in un determinato settore, non è sufficiente.

Reverse, società di headhunting, consapevole della necessità di iperspecializzazione che vive oggi il mercato del lavoro, ha introdotto un modello collaborativo che inserisce nel processo di ricerca personale un profilo identico a quello del candidato, ma con una seniority maggiore. Queste figure sono specialisti a fine carriera che mettono a disposizione la loro decennale esperienza per selezionare i migliori talenti, supportando l’Head Hunter nella fase di valutazione delle competenze tecniche.

Un’alternativa è utilizzare i giochi di ruolo per studiare i comportamenti e le capacità dei candidati. Fare Recruiting Gamification significa basare il processo di ricerca e selezione del personale sui principi e le tecniche del gaming.

Associare l’ambito ludico al settore del recruiting può sembrare bizzarro, ma numerosi progetti realizzati da aziende come Marriott, una catena alberghiera statunitense, e L’Oréal, colosso nel settore beauty, raccontano un’altra storia.

La Recruiting Gamification sta trovando terreno fertile soprattutto durante le fasi di ricerca di personale molto giovane, Gen Z e Millenials, oppure per ruoli di marketing, risorse umane, vendita e tech.

NeI “giochi” più utilizzati il candidato deve calarsi all’interno dell’azienda e affrontare una tipica giornata lavorativa, trovare la soluzione a uno o più problemi oppure svolgere le mansioni che potrebbero essergli assegnate una volta assunto. Queste sono solo alcune delle strategie di utilizzo del gaming ma, trattandosi di una soluzione nuova, le sue meccaniche sono sempre in evoluzione. Tuttavia è possibile individuarne alcune basilari:

punteggi e ricompense: un’arma importante per aumentare la partecipazione dell’utente e tenerlo ingaggiato. Non è necessario associare ai punti un valore predefinito perché le persone saranno comunque inconsciamente portate a compiere azioni per aumentarli.

sistema a livelli: il livello permette di introdurre al candidato un nuovo obiettivo da raggiungere. Questo punto è correlato al precedente perché molto spesso è proprio l’accumulo dei punti a garantire l’accesso a privilegi inediti.

classifiche: rappresentano il metodo più efficace per organizzare i giocatori sulla base dei risultati raggiunti e del comportamento di gioco.

La caratteristica principale di entrambi gli approcci è il raggiungimento di una candidate experience eccellente.

Da un lato i colloqui tecnici con professionisti del settore diventano un vero e proprio scambio tra talenti che parlano la stessa lingua: grazie ad essi anche il candidato con un profilo molto tecnico riuscirà finalmente a sentirsi capito.

Dall’altro la gamification garantisce una riduzione dei costi operativi e rappresenta un’importante leva di employer branding. Il modo in cui si svolge il processo di ricerca e selezione del personale, infatti, è uno dei principali fattori considerati dai candidati durante la scelta della loro futura esperienza lavorativa.