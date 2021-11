Rubriche



È boom per le casette prefabbricate: scopriamo i loro punti di forza

giovedì, 18 novembre 2021, 10:33

L’acquisto di casette prefabbricate in legno e in altri materiali è ormai divenuto un vero e proprio fenomeno, un trend che si sta consolidando sempre più anche in Toscana e che, per certi versi, potrebbe rappresentare una piccola “rivoluzione” nel modo di intendere l’edilizia.

Come si può intuire dal nome, le casette prefabbricate sono dei prodotti già realizzati a livello industriale; mentre gli immobili tradizionali, ovviamente, hanno bisogno di lavori di costruzione piuttosto complessi, queste casette vanno semplicemente collocate sul terreno d’interesse, al più possono rendere necessari dei semplici lavori finalizzati ad ottimizzare la base d’appoggio.

Ma dal punto di vista funzionale, che cosa sono queste casette? In che modo possono rivelarsi utili?

Delle strutture utilizzabili in tanti diversi modi

Quando si parla di casette prefabbricate si potrebbe essere portati a pensare a semplici giochi per bambini, oppure ad elementi prettamente decorativi, ma non è affatto così, ed è sufficiente dare un’occhiata alla sezionecasette prefabbricate in legno di e-commerce specializzati come AcquaVivaStore per rendersene subito conto.

Molti di questi modelli hanno delle dimensioni importanti e sono curati in ogni minimo dettaglio, di conseguenza possono essere adoperati con successo per le più diverse finalità.

Queste casette possono fungere da comodo ripostiglio, possono essere adoperate come graziosi chioschi in legno, come box auto, ma soprattutto possono divenire delle vere e proprie dependances delle abitazioni a cui sono associate.

Gli interni di queste casette, infatti, possono essere utilizzati a tutti gli effetti come delle stanze, anche a livello di comfort, ecco perché collocarne una nel proprio giardino, o comunque su un terreno di proprietà, può essere una prerogativa assai allettante.

A livello strutturale, d’altronde, a queste casette non manca davvero nulla: alcuni modelli sono muniti di finestre, quindi possono essere ben illuminate da luce naturale nei loro interni, allo stesso modo altri servizi quali elettricità, illuminazione e connessione ad Internet possono divenire fruibili senza alcun problema.

Un piacevolissimo effetto decorativo

È doverosa, inoltre, una menzione al loro straordinario valore decorativo: queste graziose casette, infatti, sanno rendere molto più accattivanti gli ambienti in cui sono collocate.

Il legno, d’altronde, è un materiale il cui fascino non ha bisogno di presentazioni, e che sa sposarsi in maniera eccezionale a tutti i contesti “green”.

Il paragone con l’edilizia tradizionalmente intesa

Disporre di una casetta come queste, dunque, può rivelarsi utile nel rispondere alle necessità più disparate, e i costi necessari per acquistarne una sono lontanissimi da quanto necessario per edificare un immobile tramite i processi edili tradizionalmente intesi.

Oltre all’aspetto economico, che ha sicuramente un grande peso, bisogna considerare anche le tempistiche, notoriamente lunghe per l’edilizia classica e pressoché nulle se ci si assicura un prefabbricato; anche a livello burocratico le casette prefabbricate sono una scelta di gran lunga più efficiente.

Cosa occorre per poter utilizzare una casetta prefabbricata

A questo proposito, è interessante chiedersi se le casette possano essere collocate liberamente sui terreni di proprietà, cerchiamo dunque di fare il punto a questo riguardo.

Nella grande maggioranza dei casi le casette sono utilizzabili liberamente, in altri invece è necessario effettuare una semplice comunicazione al Comune.

Dal momento che è il Comune l’ente pubblico a cui far riferimento, per qualsiasi dubbio circa la possibilità di utilizzare queste casette su una proprietà non può esserci miglior consiglio di rivolgersi ai relativi tecnici, affinché possano fornire delle delucidazioni autorevoli.