Rubriche



EasyCassa, il registratore telematico innovativo di Mooney

mercoledì, 1 dicembre 2021, 10:26

Nel settore Food&Beverage, come in molti altri segmenti, è diventato obbligatorio l’acquisto di un registratore di cassa telematico, secondo le disposizioni della Legge di Bilancio 2021 in materia di contrasto all’evasione fiscale. I nuovi registratori di cassa telematici devono processare automaticamente l’invio dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate, grazie al Sistema di Interscambio senza l’intervento dell’utente.

EasyCassa, il registratore di cassa telematico di Mooney

EasyCassa è un registratore di cassa telematico dedicato alla vendita al dettaglio, in particolare al settore Food&Beverage, alle strutture ricettive e ai punti in franchising. Il servizio EasyCassa è offerto da Mooney, prima realtà italiana di proximity banking e payments, nata dall’unione di SisalPay e Banca 5, Gruppo Intesa Sanpaolo. Ad oggi, il registratore di cassa telematico EasyCassa è utilizzato in oltre 7.800 punti vendita su tutto il territorio italiano.

Cosa offre il sistema EasyCassa?

Sono tanti i vantaggi del sistema di cassa telematico EasyCassa per gli esercenti. Quello che rende il servizio di Mooney completo ed efficiente è l’abbonamento All-in-One, una soluzione mensile che mette a disposizione dell’esercente tutti gli strumenti che occorrono per gestire un’attività in maniera smart e veloce.

Il sistema include tutti i dispositivi necessari alla vendita al dettaglio: un terminale con display touch screen da 15,6 pollici, una stampante fiscale abilitata alla trasmissione telematica dei corrispettivi, il lettore di codici a barre da banco, il cassetto portadenaro e la tastiera qwerty.

Inoltre l’abbonamento All-in-One su EasyCassa.it offre agli esercenti un software gestionale ricco di servizi e funzionalità, così come un portale Cloud. Il software di cassa gestisce ogni aspetto dell’attività lavorativa, dai conti al tavolo fino alla gestione delle sale e delle comande, con la possibilità di avere pagamenti, ordinazioni ed emissione di fatture tutto concentrato sullo stesso hardware.

Il registratore di cassa telematico EasyCassa digitalizza i processi fiscali e burocratici: le fatture sono emesse automaticamente dal punto cassa e vengono poi archiviate sul portale Cloud. L’esercente può controllare in ogni momento lo stato delle fatture emesse e ricevute, ed esportarle facilmente con pochi clic.

I vantaggi del registratore EasyCassa

Devi scegliere un registratore di cassa telematico per la tua attività? Ecco alcuni vantaggi dell’abbonamento All-in-One di EasyCassa:

Hai tutti i servizi inclusi in un comodo pacchetto in abbonamento senza costi aggiuntivi;

Sei in regola per la Lotteria degli Scontrini e la trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate;

Assistenza tecnica, verifiche periodiche fiscali, installazione e formazione incluse nell’abbonamento.