Fornitori multiservizio: una buona idea?

giovedì, 11 novembre 2021, 16:26

Le cosiddette imprese multiservizi sono delle aziende che offrono un’ampia gamma di servizi a privati o aziende in uno o più settori specifici. Ci sono molte aziende multiservizi attive nei settori della produzione, vendita e distribuzione di elettricità e gas. Un esempio di azienda multiservizi che propone forniture su diversi settori è sicuramente Optima. Le recensioni di Optima sono tutte positive e il motivo è questa azienda consente di scegliere tra diverse tipologie di servizi come luce, gas, wifi, offerte mobile, fibra e wifi. I punti di forza delle aziende multiservizi è che riescono a essere molto competitive consentendo agli utenti di sottoscrivere contratti in diversi settori ma di relazionarsi poi con un’unica azienda e un unico servizio clienti. Le aziende multiservizi offrono ai clienti dei pacchetti personalizzati che sono davvero molto interessanti. Nei prossimi paragrafi cercheremo di evidenziare dei possibili punti di forza per quanto riguarda le aziende multiservizi.

Fornitori multiservizio: i punti di forza

La possibilità di sottoscrivere diversi contratti con un unico fornitore è sicuramente da non sottovalutare e piace moltissimo ai potenziali clienti. Non è certo un caso che aziende come Optima siano riuscite a ritagliarsi un ruolo sempre più importante. Al posto di avere un contratto luce e gas con un fornitore, un contratto telefonia con un altro fornitore e un altro contratto ancora per il mobile, con i fornitori multiservizio sarà possibile avere un solo fornitore con tutti i vantaggi del caso relativi a bollette, trasparenza, assistenza clienti e così via.

Aziende multiservizi: come funziona Optima

Ad esempio con Optima Italia sarà possibile anche sottoscrivere un contratto mobile. Il punto di forza di Optima è proprio che consente di sottoscrivere un contratto cumulativo di luce, fisso, internet e mobile. In questo senso basterà attivare l’offerta cosiddetta Tutto in uno. A questo riguardo tutte le recensioni dei clienti concordano nel sottolineare come si tratti di un fornitore molto competitivo con tariffe interessati e tagliate su misura. Optima Mobile, ad esempio, è l’area di Optima Italia che si occupa dei servizi di connettività internet. L’offerta per internet a casa di Optima Mobile è all inclusive, ovvero include tutto: rete fissa, luce, gas e mobile. Ecco perché l’azienda multiservizio è in grado di risolvere moltissimi problemi. Con Optima chi sottoscrive questa offerta all inclusive può contare su servizi mobile gratuiti e 30 Gb di traffico al mese con 1000 minuti.

Aziende multiservizi e Servizio Clienti

Finché le cose vanno bene non ci saranno problemi ad avere diversi fornitori. In caso di contenziosi però potrebbe essere snervante comunicare contemporaneamente con più fornitori e servizi clienti. Optima invece mette a disposizione un unico Numero Verde (800 91 38 38) che potrà essere usato per avere assistenza tecnica e commerciale legata all’area fissa e mobile. Riassumendo quindi il fornitore propone un pacchetto unico comprensivo di gas, internet, fisso, luce e mobile in un’unica soluzione. Non solo, scegliendo un’azienda multiservizi si potrà avere un costo unico e mensile che viene tarato su misura su ogni cliente e si potrà godere di un modo semplice e immediato di presentazione della bolletta. Ci sono poi anche dei servizi aggiuntivi come Tutto in Uno Business che servirà a semplificare in concreto la vita dell’impresa fruendo di una bolletta unica per tutte le utenze. Insomma, al posto di dover correre per casa a cercare bollette diverse se ne avrà una unica con il resoconto di tutti i consumi.

Insomma, scegliere un’azienda multiservizi non è una cattiva idea ancor più che con il mercato libero si potrà cambiare fornitore gratis in qualsiasi momento senza dover pagare penali. Gli utenti che vogliono semplificarsi la vita dovrebbero quindi prendere in seria considerazione l’idea di sottoscrivere un contratto unico con un solo fornitore multiservizi. Per fortuna non si tratta di un salto nel buio e su internet sarà molto facile trovare pareri e recensioni che ci potranno fare da bussola per riuscire a orientarci nel modo corretto.