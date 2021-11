Rubriche



Gestione della liquidità e delle attività finanziarie: perché ricorrere ad un software automatizzato?

martedì, 23 novembre 2021, 14:45

Elemento essenziale di quello che può essere definito l'arsenale finanziario di un'azienda è la capacità di approcciarsi strategicamente sia alla Tesoreria che alla Finanza. Solo agendo in questo modo, ed esercitando un controllo più efficace sulla liquidità, è possibile riuscire a generare nuovo valore. Il responsabile della gestione delle attività finanziarie, e con lui il tesoriere, attraverso un maggior controllo sono in grado di ottimizzare le decisioni riguardanti la cassa. D'altro canto, il ruolo assunto dalla liquidità nei piani di sviluppo è diventato sempre più importante con il passare degli anni. È per questo che ogni azienda dovrebbe adottare strumenti di gestione capaci di garantire performance elevate, risultando al contempo sicuri e affidabili. In questo ambito, sono i software per la gestione della liquidità ad ergersi a protagonisti. In un contesto in cui si evidenzia una concorrenza sempre più elevata tra gli operatori, le imprese non hanno più la possibilità di dedicare troppo tempo alla gestione dei flussi finanziari, tra l'altro a fronte di costi ormai insostenibili. Solo avendo a disposizione un software ad hoc come quello proposto da Kyriba, contraddistinto da una diffusa automatizzazione, possono essere superate le inevitabili lentezze tipiche di un approccio analogico. E a trarne vantaggio sarà la produttività.

L'importanza della liquidità in un mercato sempre più competitivo





La capacità di un software di digitalizzare e di favorire l'automatizzazione delle operazioni di tesoreria più frequenti conduce ad un duplice risultato. In primis, consente alle aziende di beneficiare di una visibilità decisamente più ampia su movimenti di cassa, liquidità e conti bancari. Allo stesso modo, porta a ridurre notevolmente il ricorso ad attività manuali. E ciò significa, tra l'altro, ridurre errori e sprechi di risorse. Il tempo risparmiato potrà essere riservato ad altri compiti aventi maggior valore strategico. Oggi il mercato propone diversi strumenti tecnologici volti alla gestione della tesoreria. E per le realtà che non dispongono di sufficienti competenze in materia, la scelta di quale soluzione adottare non è così semplice. È fondamentale, infatti, affidarsi ad un system integrator che disponga di adeguate capacità funzionali e di processo, e che comprenda appieno le esigenze del singolo cliente.

L'unicità dell'approccio Kyriba





Kyriba ha maturato un'esperienza ventennale sul mercato, e ha alle spalle diverse storie di successo. La sua fama è legata anche al software di gestione delle attività ideato per rispondere alle esigenze di aziende alla ricerca di soluzioni per ottimizzare Tesoreria e Finanza. Scegliendo è possibile gestire in modo più semplice ed efficace la cassa, i pagamenti e tutto quanto riguardi il capitale circolante. L'obiettivo di Kyriba era creare un sistema che ampliasse le capacità della Tesoreria e della Finanza. In che modo? Impiegando la liquidità come vera e propria leva capace di generare nuovo valore. Un altro obiettivo era consentire ai sistemi ERP interni di connettersi a banche, piattaforme di trading, applicazioni di terze parti e altri partner esterni. Un'unica piattaforma, dunque, ma caratterizzata da un'ampia disponibilità di processi automatizzati e di analisi dei dati. I CFO, grazie al software automatizzato creato da Kyriba, disporranno di una visibilità completa su cassa, liquidità ed esposizione ai rischi. Avranno così l'opportunità di dedicare più tempo alla pianificazione strategica. È la presenza di API sicure, dal canto suo, a consentire agli stessi CFO di aggregare e utilizzare i dati relativi alla liquidità per dar vita a operazioni rimaste a lungo in stand-by. Se l'automazione nel cloud ha come risultato l'evidente aumento a livello di produttività, Kyriba stima al 50% la riduzione media delle sacche di liquidità normalmente inutilizzate. È evidente anche il maggiore approccio alla collaborazione con altri team per condurre iniziative strategiche. Se la gestione dei rischi è il frutto di una visibilità di cassa completa basata su dashboard flessibili, le aziende dispongono di ampie possibilità di scelta per modellizzare e valutare l'efficacia delle previsioni di cassa. A sua volta, un monitoraggio completo finisce per rendere più precise le previsioni di cassa.

Un altro elemento cardine del software gestionale a marchio Kyriba? La presenza di un netting multilaterale in grado di garantire una gestione ottimizzata dell'esposizione e, al contempo, l'integrazione dall'interno con le banche. Sarà il Bank Relationship Management a migliorare il controllo dell'azienda esercitato sui conti bancari, e a far sì che le commissioni bancarie risultino più trasparenti. È da ricordare, infine, come l'integrazione ERP automatizzata con il libro mastro permetta di effettuare riconciliazioni da banca a libro. E questo porterà ad abbinare con cadenza mensile i saldi contabili bancari a quelli indicati nel registro generale.