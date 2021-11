Rubriche : lettere alla gazzetta



"Grazie alla gazzetta per la sua opera di vera informazione"

domenica, 14 novembre 2021, 18:33

di sarah binotto

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo breve messaggio con cui una lettrice che ci ha appena incontrato e conosciuto ha manifestato sorpresa e apprezzamento nei nostri confronti. Perdonateci, ma anche noi, a volte, ne abbiamo bisogno:

Buongiorno,

mi sono limitata finora a leggere qualche vostro articolo legato al mondo dell'arte, senza mai approfondire la vostra filosofia. Sono però appena incappata in un vostro articolo odierno che mi ha stupito positivamente e di conseguenza ho dato un'occhiata al vostro giornale, rendendomi conto in pochi minuti che state cercando di fare vera informazione, non guardando in faccia a nessuno, in una città come Lucca...

Grandi, vi stimo!