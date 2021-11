Rubriche : lettere alla gazzetta



Grazie mister Tambellin Man

lunedì, 1 novembre 2021, 18:14

di aldo grandi

Anche in questo caso le parole lasciano il tempo che trovano. Il Centro Aggregativo Polivalente realizzato dall'amministrazione comunale a S. Maria del Giudice al quale, presto, si aggiungerà, completandolo, il campo di calcetto, in ricordo di Alessio Grandi, è un regalo fatto a tutta la frazione e, ovviamente, a noi genitori che conserviamo memoria di nostro figlio. Il cartello apposto successivamente alla inaugurazione della struttura ci ha sorpreso e spinto a scattare qualche immagine durante una splendida giornata di sole. Ne abbiamo approfittato per visitarlo e abbiamo notato che è tenuto molto bene oltre ad essere un ottimo percorso di allenamento per chi vuole mantenersi in forma.

Come non ricordare, in questa circostanza, l'associazione Amici di Alessio onlus che ha fatto non uno, ma decine, centinaia di sforzi per ottenere questo risultato, tutti gli amici che avevano conosciuto e frequentato Alessio. Va a loro gran parte del merito per ciò che sono riusciti a fare. Un grazie anche al sindaco, alla giunta, agli assessori competenti, a tutto il consiglio comunale.

Spesso la polemica contingente e l'irruenza della penna che scorre sulla carta impediscono di soffermarsi anche su questi gesti che riscaldano il cuore. Siamo, soprattutto, esseri umani uniti, tutti, da un unico comune denominatore che è la consapevolezza che il dolore fa parte della vita e che la vita non è una corsa di velocità, ma, piuttosto, di resistenza: non vince chi va più forte, ma chi riesce a stare in gara fino all'ultimo. Nonostante tutto.

Un augurio a tutti coloro che hanno collaborato a questa iniziativa lo vogliamo fare e lo dobbiamo fare poiché nulla è scontato e niente è dovuto ad ogni latitudine. Niente e nessuno restituisce ciò che non c'è più, ma qualcosa e qualcuno possono rendere l'assenza se non meno dolorosa, certamente e anche se soltanto occasionalmente, meno insopportabile.

Finché c'è vita, in questo caso, non c'è speranza. Forse, magari, nell'aldilà ammesso e non concesso che da qualche parte esista veramente. Domani, per noi, per tutti coloro che hanno avuto un lutto, è il giorno in cui si ricordano coloro che non ci sono più ed è superfluo aggiungere che il fatto di saperli da qualche altra parte - ma quale? - non ci allevia la consapevolezza che l'essenziale e ci perdonerà Antoine de Saint-Exupéry, non è assolutamente invisibile agli occhi.