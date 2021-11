Rubriche : lettere alla gazzetta



"La montagna ha partorito un topolino per l'acquedotto Nottolini": tutte le colpe della giunta Tambellini

lunedì, 15 novembre 2021, 10:53

di daniele boschi

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa interessante riflessione-considerazione inviataci da un lettore abitante a Sorbano del Vescovo:

Spett.le redazione,

sono un semplice cittadino che risiede a Lucca da ormai 53 anni e vorrei dare evidenza ad un fatto politico/economico maturato negli ultimi giorni e al quale secondo me si è data poca risonanza. Si è conclusa lo scorso 8 novembre la campagna di raccolta fondi “Abbraccia l’acquedotto del Nottolini” promossa da Comune di Lucca e Unicoop Firenze.

Un’ iniziativa dalla doppia valenza culturale ed economica, per diffonderne la conoscenza storica tra la gente e per il finanziamento delle tante opere di restauro che il monumento progettato dall’architetto lucchese Lorenzo Nottolini richiede oggi dopo anni di colpevoli incurie. A quanto però risulta dai dati pubblicati, “Abbraccia l’acquedotto del Nottolini” non ha dato quel gettito che ci si poteva legittimamente attendere, visti i soggetti promotori coinvolti.

Non solo dal punto di vista quantitativo, ma anche dal punto di vista del coinvolgimento popolare e della notorietà che questo “crowd founding” ha ottenuto tra gli abitanti di Lucca e provincia. Basti pensare che tra i 2425 sottoscrittori dei 9079.00 € raccolti, quelli che hanno offerto il maggior gettito sono, per così dire “contribuenti istituzionali” quali: Banca del Monte di Lucca, Unicoop Firenze, SociClientiCoop.fi e Legambiente Capannori e Piana di Lucca; mentre tra la popolazione residente nei comuni interessati dall’ acquedotto nottoliniano, non ha avuto la presa sperata.

Con questo non voglio assolutamente ridimensionare un’azione che comunque non può che aver fatto del bene alla causa per i restauri dell’ acquedotto Nottolini, ma desidero invece rimarcarne l’incongruenza con l’altisonanza che le dette il sindaco di Lucca quando la illustrò come azione primaria promossa dalla sua amministrazione, tale da rendere “pleonastica” ( testuale parole citata dal sindaco ) la mozione proposta dal consigliere Fabio Barsanti per la quale il comune di Lucca si sarebbe dovuto rendere promotore di una vera e propria campagna elettorale presso scuole, aziende e associazioni con pubblicità, appositi incontri e postazioni pubbliche di raccolta di adesioni, per far vincere all’ acquedotto del Nottolini il censimento promosso dal F.A.I. – Fondo per l’ Ambiente Italiano - denominato “Luogo del cuore”.

L’ obiettivo virtuale era quello di raccogliere tra gli abitanti di Lucca e provincia un numero di voti stimato in circa 120.000 che avrebbe presumibilmente consentito al monumento di veder finanziato con un premio massimo di 20000.00 € un progetto di suo restauro o recupero alla pubblica utilità.

Lo scorso settembre, il sindaco Tambellini e la sua maggioranza di sinistra, per gretta miopia di parte visto che la mozione fu presentata dal consigliere Fabio Barsanti di Difendere Lucca, preferirono evitare di assumersi un ruolo da protagonista a costo zero nella diffusione della conoscenza dell’architetto Nottolini tra i cittadini di Lucca e nella promozione al concorso “Luogo del cuore FAI “ rinunciando a priori alla possibilità di ottenere un finanziamento di € 20000.00.

La qual cosa, oltre ad essere facilmente raggiungibile proprio grazie all’azione di promozione e propaganda del comune di Lucca, così come quello di Capannori che dovrà prendere in esame una proposta identica presentata del consigliere di FdI Matteo Petrini, non ostacolava né escludeva affatto la raccolta fondi promossa insieme ad Unicoop Firenze.

Insomma, per puro odio di parte e per insensibile attenzione verso un acquedotto che potrebbe diventare la terza attrazione monumentale di Lucca e Capannori, Tambellini non ha intrapreso un’esperienza che avrebbe unito all’aumento della conoscenza e della consapevolezza popolare, la raccolta di fondi per progetti utili al recupero dell’ opera.

Davvero un emblematico esempio dell’ottusità culturale che contraddistingue da anni la sinistra lucchese e l’azione del comune da essa governato. La speranza è che dal prossimo anno ci siano al governo del capoluogo persone di ben altra estrazione culturale ma, soprattutto, con maggiore amore verso Lucca e la sua antica storia.