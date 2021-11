Rubriche



Le squadre favorite per la lotta scudetto e la zona europea in Serie A

mercoledì, 17 novembre 2021, 08:57

Guardando le quote calcio online è chiaro come le prime dodici giornate abbiano formato i valori delle squadre che si sono imposte in campionato, soprattutto le prime 9.

Napoli e Milan sono in lizza per la lotta scudetto, seguono a ruota Inter e Atalanta, insidiate da Lazio e Roma. Anche la Fiorentina sta disputando un ottimo campionato e la Juventus che si trova attualmente alla posizione 8 non resterà a guardare. A metà classifica a solo 1 punto dalla zona europea a sorpresa c'è il Bologna.

La lotta scudetto 2021 – 2022

Il Napoli ha ottenuto 32 punti in 12 partite, una media straordinaria di 10 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte con 24 gol realizzati e 4 subiti che fanno della squadra Partenopea la prima in assoluto per differenza reti. Spalletti ha fatto un ottimo lavoro fino a ora, gestendo con saggezza le risorse e campioni del calibro di Insigne, Osihmen, Ruiz, Zielinski e Di Lorenzo che si sono rivelati come pedine fondamentali per l'equilibrio della squadra. Sicuramente il Napoli è fra le squadre favorite per la vittoria dello scudetto ma dovrà tenere duro soprattutto dopo Natale nel girone di ritorno.

Anche il Milan sta disputando un ottimo campionato ed è a pari merito con il Napoli, secondo solo per differenza reti. Rispetto ai Partenopei i Diavoli hanno avuto un cammino molto meno semplice a causa dei numerosi infortuni che hanno colpito la squadra, costringendola a giocare sempre con qualche pedina fondamentale mancante. Con tutta la rosa disponibile, il Milan ha sicuramente qualche chance in più del Napoli per vincere lo scudetto.

Champions League ed Europa League 2022 – 2023

Attualmente al terzo posto c'è l'Inter che insegue le capolista a meno 7, se la qualificazione Champions sembra soltanto una prassi per la squadra di Inzaghi, lo scudetto è la vera battaglia che i nerazzurri dovranno combattere, cercando di rimontare i punti su Milan e Napoli.

L'Atalanta del Gasp si trova a 10 punti dal primo posto e 1 punto sulla Lazio in zona Europa League, i nerazzurri mantengono scacco per un posto in Champions ma dovranno fare molta attenzione alle squadre romane.

La Lazio di Sarri è una delle squadre più temibili che non solo potrebbe intrufolarsi nella zona Champions ma possiede tutte le carte in regola per arrivare fra le prime posizioni e infastidire chi vuole vincere lo scudetto.

La Roma di Mou negli ultimi tempi ha perso colpi ed è scivolata al sesto posto, insidiata da Fiorentina, Juventus e Bologna. Se la Fiorentina ha tutti i colpi per arrivare fra le prime 6, il Bologna potrebbe essere una sorpresa a arrivare al sesto posto a fine campionato: difficile ma non impossibile.

Quest'anno la mina vagante sembra proprio essere la Juventus, la squadra di Allegri comanda in Champions League ma in campionato non brilla, visti anche i campionati precedenti potrebbe arrivare fra le prime due con un cambio di rotta, oppure agguantare la Champions all'ultima giornata. Alla luce delle prime dodici prestazioni, la Vecchia Signora si potrebbe posizionare fra quarto e quinto posto.