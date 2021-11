Rubriche



L’importanza di un impianto solare termico

venerdì, 19 novembre 2021, 02:39

In un periodo storico in cui la ricerca di soluzioni ad hoc per contrastare l’inquinamento ambientale domina la scena, è possibile interfacciarsi con delle proposte in grado di migliorare sensibilmente la propria esistenza. L’impianto solare termico rientra in questo novero di opportunità poiché ha un impatto bassissimo sull’ambiente e sul clima e permette di ottenere vantaggi e benefit su larga scala riguardanti soprattutto i servizi essenziali per una dimensione domestica di qualunque tipo. Se desideri usufruire delle caratteristiche innovative di un prodotto all’altezza della situazione, scopri i prezzi di Idrapoint, una società leader del settore con un catalogo di articoli affidabili e di qualità.

Quando riparare un impianto solare termico?

Il pannello solare termico sfrutta, in sostanza, l’energia rinnovabile del sole. Collegandolo ad un impianto esistente attraverso un apposito circuito idraulico, è possibile assorbire le radiazioni solare con dei pannelli collocati sulla parte più alta della propria dimora. In questo modo, si ha il giusto quantitativo di energia pulita per produrre acqua calda o alimentare alcuni strumenti dal voltaggio irrisorio. Questo insieme di dispositivi ben collegati tra di loro può essere, quindi, progettato in maniera ottimale per riscaldare adeguatamente gli ambienti della casa e soddisfare il fabbisogno di acqua per l’igiene personale e l’uso in cucina nei modi più disparati possibili.

Sebbene sia una soluzione destinata a durare a lungo – anche grazie ad una opportuna trasformazione delle abitudini della popolazione mondiale – questo impianto può essere soggetto anche a dei malfunzionamenti. I pannelli si possono danneggiare o sporcare, così come il circuito idraulico alla loro base può presentare delle perdite. Per non parlare poi dell’usura di alcune componenti, la cui integrità va ripristinata quanto prima al fine di evitare scenari ben peggiori. In casi come quelli appena elencati, devi chiamare un centro assistenza specializzato e valutare il da farsi con un tecnico attraverso la richiesta di un preventivo a seguito di un primo sopralluogo di routine.

Perdita di efficienza e sostituzione integrale dell’impianto solare termico

Uno dei guasti più frequenti riguarda la perdita di efficienza dell’impianto solare termico. Quando tutto è nella norma, hai a portata di mano un determinato numero di litri d’acqua calda da usare per motivi sanitari e igienici o implementare l’efficacia di specifici sistemi di riscaldamento. Se si presentano dei problemi in tal senso, il tecnico di turno controllerà i pannelli dandoti un riscontro che, quasi sicuramente, verterà sulla presenza di depositi di materiali o di piccole criticità capaci di minare la regolare funzionalità dell’apparato in tuo possesso.

Tuttavia, esistono anche delle casistiche in cui sarai costretto a sostituire integralmente il tuo impianto. Ciò si verifica quando ha raggiunto un livello di obsolescenza tale da essere completamente fuori luogo – oltre che controproducente, in termini di performance e di gestione. Oppure, può capitare che le dimensioni ridotte dei tuoi attuali pannelli necessitino di un upgrade con dei prodotti ad alta resa dotati, tra l’altro, di un bollitore integrato. In questo modo, avrai un supporto al passo coi tempi capace di darti tutto ciò di cui hai bisogno.