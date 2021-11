Rubriche : lettere alla gazzetta



"Lo sport è inclusione, tutti devono poter frequentare i corsi"

venerdì, 26 novembre 2021, 08:53

di luca angeli

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di un istruttore sportivo, Luca Angeli, che interviene sul tema dell'inclusione dopo lo sfogo, pubblicato sulla Gazzetta, di una mamma di un bimbo autistico di 13 anni:



"Buonasera Sig. Grandi,



mi chiamo Angeli Luca e faccio seguito all'articolo letto sulla Sua testata giornalistica, che spesso seguo, e che dava giustamente sfogo alla madre del bambino autistico impossibilitato a fare sport a causa del rifiuto di alcune associazioni sportive ad inserire il figlio nei gruppi presenti.



Le scrivo perchè da Istruttore sportivo mi sono sentito molto infastidito quando ho appreso che vi siano realtà che rifiutano di far frequentare i propri corsi a bambini con limiti. Insegno arti marziali, in particolare ju jitsu, da oltre 30 anni e ciò che ho sempre cercato di comunicare ai miei allievi/allieve è l'accettazione e il rispetto del prossimo. Ho avuto, e ho tutt'ora, allievi di ogni tipologia ed anche affetti appunto da patologie come autismo, handicap, nanismo etcc.. e che ho inserito sempre all'interno dei corsi insieme ai bambini normodotati. Tutti possono e devono avere la possibilità di praticare le attività sportive che più preferiscono, è essenziale. Avere all'interno del gruppo ragazzi con difficoltà è solo un valore aggiunto al proprio gruppo, non si tratta solo di inclusione ma di rispetto e convivenza con persone che possono trasmettere reciprocamente valori e insegnamenti di vita molto importanti. I ragazzi devono imparare ad aiutare chi è più in difficoltà e non certo ad escuderli dal gruppo, la società in cui viviamo non si può permettere di escludere nessuno, perchè per imparare abbiamo bisogno di tutti. Il nostro gruppo sportivo conta circa 30 A.S.D. su tutto il territorio Nazionale e internazionale e quando organizziamo le competizioni c'è sempre spazio per tutti anche per chi ha più difficoltà, ogni bambino deve essere seguito in palestra per superare i propri limiti e migliorarsi nella pratica. Lo Sport è inclusione. La soddisfazione che ho provato nel riuscire a far fare una semplice capovolta a un bambino con serie difficoltà motorie non sarà mai paragonabile a quella di aver portato una ragazzo a vincere il campionato del mondo, e lo dico perchè ho provato entrambe le esperienze.



La ringrazio anticipatamente di avere preso visione di questa mia e le porgo i miei più cordiali saluti, complimentandomi con Lei per avere fatto emergere una realtà che deve essere assolutamente cambiata".