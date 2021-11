Rubriche : lettere alla gazzetta



"Manifattura, la soluzione c'è ed è l'annullamento dell'asta del 25 novembre"

sabato, 13 novembre 2021, 18:16

di uniti per la manifattura

Riceviamo e pubblichiamo questo nuovo intervento di 'Uniti per la Manifattura' in cui si risponde, argomentando, alla domanda posta nei giorni scorsi da un politico della città a proposito della ex manifattura tabacchi:



"Nell'ambito delle ultime vicende, un esponente delle forze che governano la città si era recentemente chiesto, in un articolo, quale potesse essere la soluzione per la ex Manifattura.



La soluzione c'è! Eccola!



Tra pochi giorni, il 25 novembre, si terrà l'asta pubblica per alienare un bel pezzo della ex manifattura tabacchi di Lucca.



La chiamano alienazione e tradotto in linguaggio popolare significa che ci rubano un pezzo prelibato della nostra città per svenderlo ad un soggetto privato per i suoi scopi privati.



Si avvia così una lottizzazione e una sorta di spezzatino di un bene storico, culturale e identitario della nostra città favorendo chi acquista il primo lotto, per le eventuali condizioni che potrà indicare a suo vantaggio, e senza un Piano urbanistico attuativo sull'insieme della ex Manifattura tabacchi di Lucca. Inaccettabile da ogni punto di vista.



Come inaccettabile è il prezzo indicato: 1 milione e mezzo di euro per oltre seimila metri quadri di centro storico. Circa 240 euro al metro quadro!



Non è una vendita, è una svendita innaturale, illogica, ingiustificata, quasi una regalia, che quindi si presta bene per l'intervento sulla scena di qualunque dubbio personaggio e per qualunque operazione speculativa.



Ora che la Fondazione (forse?) si è tirata indietro da un'operazione che noi avevamo giustamente contrastato e su cui è stata costretta, sia pure a malincuore, a darci ragione, questo spazio può essere riempito da chiunque.



Se la sente Tambellini, se la sentono i candidati sindaci Raspini e Vietina di confermare, in queste condizioni, il bando del 25 novembre?



Andando incontro peraltro ad ogni possibile eventuale iniziativa di contrasto sul piano procedurale e giuridico? Lo ripetiamo.



La soluzione c'è!



Si riconvochi il consiglio comunale subito e si prenda atto che è necessaria una pausa di riflessione su tutta la vicenda per i seguenti motivi: - la imminenza delle elezioni amministrative - la necessità di valutare meglio e anche con altre perizie il valore al metro quadro della exManifattura Sud - la valutazione da parte della Regione Toscana della proposta di percorso partecipativo su tutta la ex Manifattura sud. Dovrebbe arrivare a giorni.



La soluzione c'è ed è l'annullamento dell'asta del 25 novembre!"