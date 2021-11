Rubriche : lettere alla gazzetta



"Manifattura, stop all'asta del 25 novembre: pubblicare lettera del Mef"

venerdì, 5 novembre 2021, 17:50

di uniti per la manifattura

Riceviamo e pubblichiamo questo intervento del gruppo "Uniti per la Manifattura" che esprime alcune considerazioni sull'iter e la conclusione, ad oggi, della operazione manifattura sud:

"Sull'ex Manifattura Tabacchi, da parte del Comune e della Fondazione è arrivato il momento di fare chiarezza in modo definitivo. I cittadini lucchesi hanno assistito per un anno e mezzo a una tragica farsa, che pare giungere all'epilogo in queste ore.

L'Amministrazione comunale deve rispondere delle sue scelte scellerate: ora minimizza, ora vuole apparire arbitro integerrimo di quanto andava via via accadendo, ma sull'affare Manifattura Sud nessuno può dimenticare il tempo perso in operazioni vacue e la mancanza di trasparenza che ha caratterizzato l'intera vicenda.

Dopo le dichiarazioni contraddittorie e l'attendismo, e dopo che si è vista costretta a rinunciare al project financing ammettendone l'evidente mancanza di utilità pubblica, il 5 ottobre scorso la giunta comunale ha deliberato la vendita all'asta di una porzione, pari a 6000 metri quadri, dell'immobile storico per la cifra irrisoria di 1.500.000 euro, che corrispondono a 230 euro al metro quadro, oltretutto auspicando pubblicamente l'intervento della Fondazione CRL.

Oggi, al Comune non resta che una strada: rinunciare all'asta e dare finalmente avvio ad un reale processo partecipativo, promosso in base alla legge regionale 46/2013 e sostenuto da ben 1400 firme raccolte e certificate. Ciascuno si assuma la propria responsabilità, a partire dalla maggioranza e soprattutto dai candidati sindaco Raspini e Vietina, che tanto sostengono le primarie come momento partecipativo.

L'altro attore della vicenda, la Fondazione Cassa di Risparmio – che sin dall'inizio ha preteso di condurre la regia di tutta l'operazione –, proprio in questi giorni si è visto recapitare dal Ministero dell'Economia e Finanza una lettera di richiamo, con richiesta di chiarimenti sulla gestione dell'affaire Coima/Fondazione. Così il suo presidente, Bertocchini, se da un lato non può che confermare la mancanza d'interesse pubblico per l'acquisto della Manifattura Sud, dall'altro è costretto a certificare il danno economico derivato da questa malaugurata operazione: a conti fatti, 'soltanto' 1 milione e 700mila euro, cui però dovranno essere aggiunti i soldi necessari per porre fine al fondo chiuso creato con Coima ancor prima che venisse concluso l'affare, oltre alle varie spese di progettazione e consulenza.

BASTA CON IL MALGOVERNO!

Chiediamo a gran voce:

- all'Amministrazione, la revoca del bando dell'asta pubblica del 25 novembre prossimo e l'avvio immediato del processo partecipativo, per giungere ad una soluzione condivisa sul recupero della Manifattura;

- alla Fondazione CRL, la pubblicazione integrale della sopraccitata lettera del MEF;

- ai membri dell'organo di indirizzo, di pretendere chiarezza da parte degli organi direttivi della Fondazione su come sono stati spesi i soldi dei lucchesi in questi ultimi dieci anni. Non dimentichiamo che il MEF, nel suo documento, richiama anche l'affare irrisolto di Lucca Solare.

I cittadini lucchesi hanno il diritto di sapere. Anche per tutelare i propri risparmi, nelle mani di un ente da cui molti incominciano a non sentirsi più garantiti".