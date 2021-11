Rubriche



Misuratore di luce: come scegliere quello più adatto per rilevare l'inquinamento luminoso

venerdì, 5 novembre 2021, 13:31

Esistono tantissimi strumenti che consentono di misurare le più disparate grandezze: alcuni di loro come ad esempio il termometro, sono molto comuni e vengono utilizzati più o meno da tutti, mentre altri sono destinati per lo più ad un ambito professionale. Rientrano in questa seconda categoria i misuratori di luce o luxmetri, ovvero i dispositivi che permettono di misurare il livello di luminosità o altri dati importanti come l'inquinamento luminoso.

Il luxmetro può essere impiegato per diverse finalità. Le applicazioni più comuni sono quelle in ambito fotografico e cinematografico, nel campo della progettazione degli interni e nel settore della sicurezza sui luoghi di lavoro (nei quali le aziende devono garantire ai dipendenti un'adeguata illuminazione) e nei luoghi pubblici. Per acquistare articoli di qualità che garantiscano elevate prestazioni è importante affidarsi a portali specializzati nel settore come it.rs-online.com. Infatti, se cerchi i modelli di luxmetro migliori disponibili sul mercato puoi trovarli qui: sul sito di RS Components potrai scegliere quello più adatto alle tue esigenze, potendo contare su prodotti sicuri e funzionali.

Come funzionano gli esposimetri

Sul mercato è possibile trovare tanti diversi modelli di luxmetro: ci sono i misuratori di luce più semplici, che permettono di valutare in modo intuitivo e rapido l'intensità luminosa in un ambiente, ma ci sono anche i device più sofisticati, che offrono delle funzionalità aggiuntive. Tutti gli esposimetri però sono composti da due parti principali: il corpo dello strumento, che è la parte dove sono presenti i comandi e gli eventuali display, ed il sensore.

In molti modelli le due componenti sono separate: il corpo è la parte fissa, mentre il sensore è la parte mobile e sono collegate tra loro tramite un cavo. Ci sono però anche i modelli compatti, che inglobano anche la parte mobile all'interno della parte fissa. In parole povere, il funzionamento del luxmetro è il seguente: il sensore reagisce all'effetto dell'energia luminosa e trasmette un segnale di corrente elettrica, che viene intercettato e tradotto in lux da un galvanometro.

A cosa serve la rilevazione dell'illuminamento e dell'inquinamento luminoso

Il lux è l'unità di misura dell'illuminamento ed è il rapporto tra il flusso luminoso (espresso in lumen) e la superficie (espressa in metri quadrati). È importante capire la differenza tra le varie unità di misura: il lumen misura il flusso luminoso, mentre il lux misura l'illuminamento in una determinata superficie. Ad ogni ambiente corrisponde un adeguato livello di illuminazione ed il luxmetro consente di verificare se questa condizione viene rispettata.

La legge prevede che negli ambienti di lavoro debba esserci, con fonte naturale e/o artificiale, un'illuminazione ottimale per consentire agli occupanti lo svolgimento del compito visivo necessario per la loro mansione. Negli uffici, ad esempio, l'illuminazione dell'area di lavoro non può essere inferiore ai 500 lux, mentre nelle aree in cui è richiesta una maggiore attenzione e precisione l'intensità luminosa deve esser maggiore, almeno di 750 o 1000 lux.

L'illuminazione di un ambiente e la buona visibilità sono due fattori importanti non solo per il buon svolgimento dell'attività, ma anche per la salute e la sicurezza del lavoratore. Per questo, a seconda del tipo di rilevazione che si intende fare, è importante sapere come scegliere il giusto esposimetro. Come detto, il mercato offre diverse soluzioni e prima di decidere il modello da acquistare è necessario avere ben chiare le proprie necessità.

Come scegliere il giusto modello di luxmetro

I parametri di cui tenere conto per scegliere il modello sono davvero tanti: la portabilità è una delle più importanti, ma poi meritano di essere considerate le varie funzionalità, come lo spegnimento automatico, la retroilluminazione, la possibilità di salvare le rilevazioni, il collegamento con altri dispositivi e così via. Ovviamente anche il prezzo può avere un peso importante nella decisione finale, perché tra un modello e l'altro ci possono essere grosse differenza anche a livello di costo.

Ad ogni modo, per individuare senza alcuna difficoltà il modello perfetto per le proprie esigenze è sufficiente utilizzare i filtri di ricerca messi a disposizione da RS Components sul suo sito ufficiale. I misuratoti di luce possono quindi essere selezionati in base al marchio, alle dimensioni, ai livelli di luminosità minimo e massimo, al tipo di sensore, al tipo ed alla durata della batteria, alle temperature minime e massime di operatività ed altro ancora.